Dağlık Karabağ: Ermenistan Devlet Başkanı Sarkisyan Financial Times'a konuştu, 'Türkiye Kafkaslarda yeni bir Suriye yaratıyor' dedi

"Rusya ve ABD'nin daha fazla baskı yapmasını umuyorum. NATO üyesi olmak, kendine hakim olmayı gerektirir. Gidip rahat rahat başkaları arasındaki çatışmalara karışamazsınız. Bir NATO üyesi Dağlık Karabağ'la savaşında Azerbaycan'a nasıl yardım edebilir? Biri bana açıklasın. Bu NATO'nun rolünün tamamen yeniden tanımlanmasıdır."

"Türkiye bu denklemden çıkarıldığı an, ateşkese ve müzakere masasına yaklaşmış olacağız" diyen Sarkisyan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ermenistan lideri, "Eğer uluslararası planda bu bölgeyi yeni bir Suriye yapma yaklaşımı içindeki Türkiye'yi durdurmak için şimdi harekete geçmezsek, herkes zarar görecek" dedi.

Financial Times (FT) gazetesine konuşan Ermenistan Devlet Başkanı Armen Sarkisyan, Türkiye'yi "Kafkaslarda yeni bir Suriye yaratmakla" suçladı. Sarkisyan uluslararası toplumdan, "Türkiye'nin, Dağlık Karabağ'ın kontrolünü ele geçirmek için yapılan savaşa müdahalesini" engellemesini istedi.

Türkiye'nin reddettiği, Suriye'den Azerbaycan'a savaşçı gönderildiği iddialarını tekrarlayan Sarkisyan "Çatışmalar bitince bu militanlar kalacak mı? Bu sadece Ermenistan değil bütün Kafkaslara yönelik bir tehdittir, Rusya'ya tehdittir. Orta Asya ülkeleri üzerinde ciddi etkileri olabilir, İran'ın kuzeyinde etkili olabilirler" diye konuştu.

FT ise Türkiye'nin Azerbaycan'a silahlı insansız hava araçları ve "Suriye'den getirilen milisler" göndererek, arabulucu rolündeki Rusya'ya meydan okuduğu yorumunu yaptı.

Gazete, Suriye'den milislerin gönderildiği iddialarını Azerbaycan'ın reddettiğini de yazdı.

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev önceki gün Rus televizyonunda, bu savaşta saldırgan olan tarafın Ermenistan olduğunu söylemiş ve kalıcı bir barış için "işgal altındaki toprakların tamamen ve koşulsuz olarak iade edilmesi gerektiğini" kaydetmişti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Perşembe günü Ermeni güçlerinin bazı Azeri köylerini topa tuttuğunu ve sivillerin yaralandığını açıklamıştı.

Ermenistan Devlet Başkanı Sarkisyan ise bu açıklamalarla ilgili olarak "Tam tekmil bir savaş var. Belki bugün, dün ya da daha önceki gün bazı siviller Dağlık Karabağlı Ermeni güçleri tarafından vurulmuş olabilir. Ama kim başlattı bunu? Önce kim vurdu sivilleri? Azeri tarafı vurdu" diye konuştu.

