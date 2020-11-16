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Dağlık Karabağ: Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan istifa etti

16.11.2020 16:36 | Son Güncelleme:
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Dağlık Karabağ: Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan istifa etti

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan istifa etti. Mnatsakanyan'ın istifasını Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Facebook hesabından açıkladı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan istifa etti. Mnatsakanyan'ın istifasını Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Naghdalyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

Zohrab Mnatsakanyan, Mayıs 2018'den bu yana dışişleri bakanlığı görevini sürdürüyordu.

Ermenistan'da hükümet, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başlayan çatışmalara son veren anlaşmayı geçen hafta kabul ettiği için baskı altında.

Protestocular günlerdir düzenledikleri gösterilerle Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını istiyor.

Öfkeli göstericiler geçen hafta parlamentoyu da basmış, Ermenistan Parlamentosu Başkanı Ararat Mirzoyan'ı darp etmişlerdi.

Nikol Paşinyan ise bugün sükunet çağrısı yaptı.

Paşinyan, hükümetinin göstericilere karşı dikkatli davranacağını ancak muhalefetten de "şiddet olaylarını desteklemediğini" açıklamasını istediğini söyledi.

Dağlık Karabağ

Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 9 Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşmasıyla Dağlık Karabağ'daki dengeler değişmişti.

Anlaşma, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ çevresinde işgal ettiği 3 bölgeden çekilmesini öngörüyor. Anlaşmaya göre Ermenistan, Ağdam bölgesi ile Kazah bölgesinde Azerbaycan'a ait olan toprakları 20 Kasım'a, Laçin bölgesini de 1 Aralık'a kadar geri verecek.

Rusya da anlaşmayla Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana ilk kez Dağlık Karabağ'a askeri göndermişti.

Anlaşmaya göre 1960 silahlı Rus askeri Azerbaycan ve Ermenistan'ın karşı karşıya oldukları cephe bölgelerini ve Dağlık Karabağ'ı Ermenistan'a bağlayan Laçin koridorunu kontrol edecek. Ayrıca Ermenistan'dan Dağlık Karabağ'a ve Nahçıvan'dan Azerbaycan'a birer koridor açılacak ve Rus barış gücü anlaşmaya uyulmasını denetleyecek.

Azerbaycan'a Türk askerinin gönderilmesi konusunda 1 yıl süreyle yetki istemi içeren Cumhurbşakanlığı Tezkeresi de TBMM Başkanlığı'na gönderildi. Tezkere'nin bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.

Varılan mutabakata göre ateşkese uyulup uyulmayacağının denetlenmesi amacıyla Azerbaycan topraklarında bir "ortak merkez oluşturulacağı" belirtilen tezkerede, Bakü yönetiminin talebi üzerine merkezde Türkiye ve Rusya'nın müştereken yer almasının kararlaştırıldığı hatırlatıldı.

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