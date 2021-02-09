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  4. Dağlık Karabağ’da ateşkesten sonra 14 Azerbaycanlı hayatını kaybetti

Dağlık Karabağ’da ateşkesten sonra 14 Azerbaycanlı hayatını kaybetti

09.02.2021 12:05 | Son Güncelleme:
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Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkes ilan edildikten sonra Ermenistan ordusunun daha önceden döşediği mayınların patlaması sonucu 14 Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybettiği duyuruldu.Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ile ateşkesin imzalandığı 10 Kasım 2020 tarihinden bu yana işgalden kurtarılan bölgelerde mayın patlaması sonucu yaşanan can kayıplarına ilişkin veriler paylaşıldı.

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkes ilan edildikten sonra Ermenistan ordusunun daha önceden döşediği mayınların patlaması sonucu 14 Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybettiği duyuruldu.
Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ile ateşkesin imzalandığı 10 Kasım 2020 tarihinden bu yana işgalden kurtarılan bölgelerde mayın patlaması sonucu yaşanan can kayıplarına ilişkin veriler paylaşıldı. Açıklamada, işgalden kurtarılan bölgelerde mayın patlaması sonucu 5’i asker, 9’u sivil toplam 14 kişinin hayatını kaybettiği, 52’si asker ve 8’i sivil olmak üzere 60 kişinin de yaralandığı bildirildi.

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