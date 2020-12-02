Daha düz bir göbekle uyanmanın 7 sırrı! Yoğurdu ortadan kaldırın

Fazla kilo ile mücadele ediyorsanız mutlaka etkili bir şekilde çaba göstermelisiniz. Hareket etmenin yanında nasıl beslendiğinizi de bilmek oldukça önemli. Siz tüm bunları uzman kontrolünde yapacaksınız zaten ama bu alışkanlıkları edinmek de oldukça önemli. Tabii uygulamadan önce mutlaka diyetisyeninize danışın.
Yoğurdun sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olduğu bilinmesine rağmen, pek çok yoğurt yüksek düzeyde ilave şeker içerir. Ek olarak, insanlar için sindirimi genellikle zor olan doğal bir şeker olan laktoz içerirler. Her iki şekerin kombinasyonu iltihaplanmaya ve şişmeye neden olabilir.
Yoğurdun akşam yemeği için en iyi seçenek olduğunu düşünüyorsanız, 8 gram veya daha az şeker içeren bir yoğurt seçin.
Tüm vücudunuzu çalıştırmak için her gün 8 dakika egzersiz yapmanız yeterlidir. Yatmadan önce yaparsanız, ertesi gün daha zayıf uyanırsınız ve her gün pratik yaparsanız o can sıkıcı fazla kiloları atarsınız.
Halterleri omuzlarınızda tutarak ayaklarınız omuz genişliğinde açık durun. Daha sonra dizleriniz ve kalçalarınız tamamen bükülene veya uyluklarınız yere paralel olana kadar çömelin. Topuklarınızın arasından ayağa kalkın. Egzersizi olabildiğince çok tekrarlayın. Yorulduğunuzda 20-30 saniye ara verin. 8 dakikaya ulaşana kadar egzersizi tekrarlayın.
Yatmadan önce soğuk bir duş, vücut ısınızı düşürmenin ve vücut ısınızı yükseltmek için enerji tüketen ve böylece daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olan bir yağ dokusu olan kahverengi yağı uyarmanın mükemmel bir yoludur. Soğuk duşları sevmiyorsanız, en azından sıcak su yerine ılık suda duş almayı deneyin.
Butirik asit, vücudumuzdaki iltihabı azaltmaya yardımcı olur ve insülin duyarlılığını artırır. Kahvaltıda yulaf ezmesi, bitter çikolata, kırmızı meyveler, kuruyemişler ve biraz tarçın, bu asit seviyelerini artırarak bağırsak aktivitesini uyarır. Böylece daha az şişkin uyanacak ve kendinizi daha zayıf hissedeceksiniz.
Lezzetli olmasına rağmen, Çin yemekleri genellikle büyük miktarlarda sodyum içerir ve bu da rahatsız edici şişkinliğe yol açar. Örneğin, bir porsiyon Çin çorbası, bir hafta boyunca toplam sodyum alımınızı içerir. Meksika yemekleri de en çok sodyum içeren besinler arasında yer almaktadır.
Araştırmalar, sorbitolün (şekersiz sakızlarda kullanılan bir şeker alkolü) sindirimi için çok zaman gerektirdiğini göstermektedir. Bu, bakterilerin fermantasyonunu destekleyerek şişkinliğe neden olur. Ayrıca her sakız çiğnediğinizde beyninize açlık hormonlarını uyandıran bir sinyal gönderirsiniz.
Kuru meyveler önemli bir besin ve lif kaynağı olabilir, ancak özellikle fruktoz bakımından yüksektir. Bu şekerleri emmede sorun yaşıyorsanız, büyük ihtimalle şişlik ve gaza neden olacaktır. Bu sorunları önlemek için taze meyveler en iyi seçenektir.
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