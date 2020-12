Daha düz bir göbekle uyanmanın 7 sırrı! Yoğurdu ortadan kaldırın

Fazla kilo ile mücadele ediyorsanız mutlaka etkili bir şekilde çaba göstermelisiniz. Hareket etmenin yanında nasıl beslendiğinizi de bilmek oldukça önemli. Siz tüm bunları uzman kontrolünde yapacaksınız zaten ama bu alışkanlıkları edinmek de oldukça önemli. Tabii uygulamadan önce mutlaka diyetisyeninize danışın.

YOĞURDU ORTADAN KALDIRIN

Yoğurdun sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olduğu bilinmesine rağmen, pek çok yoğurt yüksek düzeyde ilave şeker içerir. Ek olarak, insanlar için sindirimi genellikle zor olan doğal bir şeker olan laktoz içerirler. Her iki şekerin kombinasyonu iltihaplanmaya ve şişmeye neden olabilir.

Yoğurdun akşam yemeği için en iyi seçenek olduğunu düşünüyorsanız, 8 gram veya daha az şeker içeren bir yoğurt seçin.

8 DAKİKALIK EGZERSİZ YAPIN

Tüm vücudunuzu çalıştırmak için her gün 8 dakika egzersiz yapmanız yeterlidir. Yatmadan önce yaparsanız, ertesi gün daha zayıf uyanırsınız ve her gün pratik yaparsanız o can sıkıcı fazla kiloları atarsınız.

Halterleri omuzlarınızda tutarak ayaklarınız omuz genişliğinde açık durun. Daha sonra dizleriniz ve kalçalarınız tamamen bükülene veya uyluklarınız yere paralel olana kadar çömelin. Topuklarınızın arasından ayağa kalkın. Egzersizi olabildiğince çok tekrarlayın. Yorulduğunuzda 20-30 saniye ara verin. 8 dakikaya ulaşana kadar egzersizi tekrarlayın.