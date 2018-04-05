Daha iyi orgazm olabilmek için vajinasına estetik yaptırdı! Operasyonu ise saniye saniye yayınladı

Eski model Yazmin James, cinsel yaşamını iyileştirmek, daha iyi orgazm olabilmek için vajinasına yeni bir görünüm kazandırdı.

Genital bölgede yer alan küçük dudakların görünümünü beğenmediğini söyleyen Yazmin, “Hepimiz yüzlerimizin çekici görünmesini istiyoruz, neden vajinalarımız olmasın?” diyor.

30-40 dakika süren operasyonun 8 dakikasını kayda alan kadın 2 çocuğunun doğumundan sonra vajinasında sarkmalar olduğunu belirtiyor.

Operasyonu daha çok kocasının istediğini de dile getiren Yazmin, ''Eşim Stephen benden daha çok istekliydi. Bebek sahibi olduktan sonra vajinamın değiştiğini söylüyor ama böyle de mükemmel olduğumu belirtiyordu. Yine güven tazelemek istedim'' diye konuşuyor.

Daha yoğun ve düzenli orgazm olmayı isteyen Yazmin, mankenlik yaptığı dönemlerde göğüs ve burun operasyonu da geçirdi.

“Birçok kadın özel alanlarından bahsetmekten utanıyor, ama ben ve arkadaşlarım utanmıyoruz. Kadınların bunu tabu haline getirmemelerini istiyorum. Zor olmadığını göstermek için de video kaydı aldım. Şimdi bunu herkes görsün istiyorum'' diye ekliyor Yazmin.