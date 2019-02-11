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Daha önce duymamış olabilirsiniz! İşte daha önce kadınlarla ilgili kimsenin bahsetmediği 10 gerçek

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 11.02.2019 10:29 | Son Güncelleme

Kadınlar için günümüzde hala cinsiyet eşitliğini tartışıyoruz ancak eski zamanlarda işler oldukça farklıydı. Eski Roma, Yunanistan, Mısır ve Hindistan'daki kadınların, bilmediğimiz birçok hak, sınırlama, hobileri ve alışkanlıkları vardı. Sizin için kadınlar hakkında tarih derslerinde pek de belirtilmeyen en ilginç gerçekleri topladık.

Daha önce duymamış olabilirsiniz! İşte daha önce kadınlarla ilgili kimsenin bahsetmediği 10 gerçek

ROMALI KIZLARIN BARBIE BEBEKLERİ VARDI

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1964’te Roma’nın Grottarossa bölgesinde bir inşaatta çalışan işçiler, içinde 8 yaşında Romalı bir kızın mumyası ile başka buluntular olan bir lahit buldu. Roma’da mumya bulunması oldukça nadir bir olay ve Grottarossa mumyası da o zaman bütün Roma’da bulunan ikinci mumya olmuştu. Grotarossa mumyası hala o dönemden yani MS. 2. yüzyıldan günümüze ulaşan tek mumya. Fakat lahitteki buluntulardan biri, mumyadan bile daha ilginçti; MS. 2. yüzyıla tarihlenen, eklemleri oynayan bir oyuncak bebek. Tahtadan gibi gözükse de bebek aslında koyu renkli fildişinden yapılmış ve bu sayede korunabilmiş. Koyu renkli fildişinin tahtaya benzer damarları bulunuyor. Oyuncak bebeğin yüzündeki çok ince ve nazik detaylar, yapılmış saçı ve yuvarlak kalçaları, oymacının muhteşem yeteneğiyle birlikte, o dönemin ideal güzellik standartlarını da gözler önüne seriyor.

ESKİ MISIRDA KADINLARIN TAHTI DEVRALMA HAKKI EŞİTTİ

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Mısır, diğer birçok eski krallıktan çok daha demokratikti. Bunun temel kanıtı, kadınların erkekler kadar eşit haklara sahip olmasıydı. Erkeklerin ve kadınların hakları neredeyse eşitti. Dahası, eski Mısır'daki aile soyu, babanın değil, annenin tarafından geliyordu.

YUNAN KADINLARI BOŞANMA HAKKINA SAHİPTİ

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Eski Yunanistan'daki kadınlar vatandaş olarak görülmese ve hakları ve özgürlükleri çok sınırlı olsa da, boşanma prosedürü oldukça adildi. Eğer bir kadın kocasından boşanmak istiyorsa, anlaşmasını yapmak için bir erkek temsilciye ihtiyacı vardı. Ancak, bir erkek boşanmak isterse, kadını tek taraflı olarak boşayabiliyordu.

MISIRLI KADINLAR DİNİ MEVKİLERDE YER ALABİLİYORDU

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Bir kadının dini hayata ciddi bir şekilde dahil olması hiç yaygın değildi. Ancak, eski Mısır bir istisnaydı. Mısır'daki kadınlar, farklı tanrılarla ilişkili olan “Tanrı’nın Karısı” sırasına sahip olabiliyorlardı. Fakat en önemli pozisyon, Amon Tanrısı'nın yanından bir ünvana sahip olamktı. Ayrıca, kadınların ev hanımı olması yaygın değildi. Kadınların profesyonel müzisyenler, dansçılar ve parti konukları olarak tasvir edildiği çeşitli eserler vardır.

ROMA'DA KADININ EĞİTİMİNE ÖNEM VERİLİYORDU

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Antik Roma'da kadınların eğitimi oldukça tartışmalıydı. Çoğu kıza okulda okumanın ve yazmanın temelleri öğretildi. Bununla birlikte, bazı aileler kızlarının daha geniş bir bilgi edinmesini istedi ve bu nedenle ileri gramer ve Yunanca dersleri için özel öğretmenler tuttular.

OYUN OYNAYAN YUNAN KADINLAR

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Hayvanların aşık kemiklerinin çok çeşitli alanlarda kullanıldığı gözlemlenmiştir. Antik Yunan ve Roma dönemlerinde fal bakma amaçlı ve çeşitli oyunlarda, oyun taşı olarak kullanılmıştır. Bronz, kurşun ve cam gibi farklı materyallerden, ağırlık olarak da üretildiği saptanmıştır. Arkeolojik ve tarihi kanıtlar ışığında bu kemiklerin hem dinsel hem de dünyevi amaçlarla kullanıldığını göstermektedir. Yunanistan'daki kadınlar da bu kemiklerle oyun oynuyorlardı.

ROMALI KADINLARIN BİKİNİ GİYMESİ

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Bu mozaikte görüldüğü gibi MS 4. yüzyıldan kalma, Sicilya'da bulunan Roman kızlar, modern bir bikiniye çok benzeyen bir şeyler giyerdi. Aslında bugün “Bikini” diye adlandırdığımız iki parçadan oluşan giyisinin tarihi buraya kadar dayanıyor.

SANILANDAN DAHA ÖZGÜRLERDİ

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Antik Roma toplumu, oldukça maço ve genel olarak kadın düşmanı olmasına rağmen, Roma imparatorluğunda yaşayan birçok kadın, 20. yüzyılda batı toplumundaki kadınlardan daha fazla kişisel özgürlüğe sahipti. Bu mozaik Romalı kadınların spora meraklı olduklarını gösteriyor. Eski Roma'da kadınlar birçok eğlence faaliyetine katılan zengin bir sosyal hayata sahipti.

ÇOK FAZLA KONUŞURSA ÇİNLİ KADIN KOCASI TARAFINDAN TERK EDİLEBİLİYORDU

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Eski Çin’de, bir kadının neredeyse hiçbir hakkı yoktu ve eşinin bir mülkü olarak kabul ediliyordu. Bir kadının evlenmesine ailesi karar veriyordu ve gelin kocasını düğününde görüyordu. Bununla birlikte, bir erkeğin boşanma nedenleri oldukça genişti: sadakatsiz olmak, kocasının ailesine karşı kaba olmak, kadının bulaşıcı bir hastalığı olması, kıskançlık hatta çok fazla konuşmak boşanma nedenlerindendi.

HİNTLİ KADINLAR KOCALARINI SEÇMEKTE ÖZGÜRDÜ

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Bu çok ilginç. Bugünlerde bile, bu Hindistan'da oldukça yaygın. Ancak eski zamanlarda sadece kocasını seçmekle kalmayıp istediği zaman evlenmeye de hakkı vardı.

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