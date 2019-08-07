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Daha önce gördüklerinizi unutun! Evlenme teklifini inek memesinde yaptı olay oldu

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
EVLİLİK HABERLERİ  | 07.08.2019 11:17 | Son Güncelleme

Kayalıkların tepesinde, futbol tribünlerinde, konserde... Bu gibi yerlerde yapılan evlilik teklifleri ilginç ve şaşırtıcı gelmiş olabilir ama şimdi göreceğiniz evlilik teklifine kuşkusuz daha önce şahit olmadınız. Sosyal medyada da olay olan evlilik teklifi bu kez inek memesinde gerçekleşti.

Daha önce gördüklerinizi unutun! Evlenme teklifini inek memesinde yaptı olay oldu

Bu sıradışı evlilik teklifi Singapurlu bir çifçiden geldi. İnek memesine geçirdiği elmas yüzükle sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta ve Twitter'da da gündem olan çiftçiye birçok kullanıcıdan yorum geldi.

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Ancak bu 'romantik jest' kullanıcıların pek hoşuna gitmedi. İşte yapılan bazı yorumlar:

'Gözbebeklerim bu saçmalık yüzünden acı çekiyor. İğreniyorum.'

'Bu daha önce gördüğüm evlilik tekliflerinden en garip olanı. Hey neden adamım?'

'Bu hayatım boyunca gördüğüm en kötü şey'

'Teklifi sağmaya çalışın lütfen.'

'Bunun iyi bir fikir olduğunu kim düşünür?'

Başka bir kullanıcı ise inek için endişelendiğini yazdı: 'Bu inek kötüye kullanılmayı hak etmiyor.'

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Evlilik teklifi yapılan kadının bu teklife ne cevap verdiği ise bilinmiyor.


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