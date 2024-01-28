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Daha önce haberlerde izlemişti, kendi bakkalında yaşadı! "Keşke bizim buralarda da öyle bir şey olsa diye içimde söylüyordum"

28.01.2024 13:41 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde hayırsever 2 kişi, girdikleri mahalle bakkalında bazı vatandaşların 13 bin liralık borcunu sildi. Bakkal sahibi Selahattin Bengü, "Daha önce haberlerden birkaç kez izlemiştim. Keşke bizim buralarda da öyle bir şey olsa olsa diye içimde söylüyordum." dedi. Diğer bir deyişle haberlerde izlediği olaylardan birine kendi bakkalında tanık olan Bengü, olayı "Örnek bir davranış" olarak nitelendirdi.

Daha önce haberlerde izlemişti, kendi bakkalında yaşadı! "Keşke bizim buralarda da öyle bir şey olsa diye içimde söylüyordum"

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde bir bakkala giren hayırsever iki kişi, iş yeri sahibinden mahallelinin borç defterini açmasını istedi. Hayırseverler, defterden ekonomik gücü düşük olan bazı vatandaşların borçları hesaplandıktan sonra 13 bin lira tutarında ödeme yapıp borçlarını kapattı.
Bakkal sahibi Selahattin Bengü, bu bölgede pek rastlamadığı bir durum olduğunu belirterek, iki kişinin gelip ‘borç defterini aç’ deyince farklı anladığını söyledi.

"DURUMU DÜŞÜK OLAN İNSANLARIN BORCUNU KAPATMAYA GELDİK DEDİLER"

"'Ne yapacaksın borç defterini' dedim. 'Durumu düşük olan insanların borcunu kapatmaya geldik' dediler" diyen Bengü, duygulandığını ve durumu iyi olan herkesin yapması gereken bir davranış olduğunu dile getirdi.

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"KEŞKE BİZİM BURALARDA DA ÖYLE BİR ŞEY OLSA DİYE İÇİMDE SÖYLÜYORDUM"

İki gün önce öğlene doğru iki gencin içeri girdiğini aktaran Bengü, "Daha önce haberlerden birkaç kez izlemiştim. Keşke bizim buralarda da öyle bir şey olsa diye içimde söylüyordum. Öyle söyleyince aklıma geldi. Bunlar gizli hayırseverdir. Hesapladık ve bayağı bir borç kapattılar. Özelikle durumu düşük olan birkaç müşterimizin borcunu hesapladım. Ortalama 13 bin vardı. Örnek bir davranış. Herkesin yapabileceği bir şey. Durumu iyi olan birçok insanımız var" dedi.

"KİMSENİN GÖRÜP DUYMASINI İSTEMEDİLER"

Hayırseverlerin kendilerini gizli tutmak istediğini kaydeden Bengü, "İsim soy isim vermedi. 2-3 dakika içinde ödeme yapıp gittiler. Kimsenin görüp duymasını istemediler, hemen çıkıp gittiler. Ödemeyi yaptıktan sonra benden onları aramamı istediler, aradım. Hatta biri, telefonumu açmak istemediğini söyledi. Borcumu isterim diye açmak istememiş. Sonra durumu anlattım, arkadaşların borçlarını kapattığını söyledim. Emin olun, o heyecan ile bir süre konuşmadılar. Keşke yaygınlaşsa, keşke herkes bunu yapsa" ifadelerini kullandı. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Bakkal Diyarbakır hayırsever
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