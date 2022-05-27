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Daha önce hiç gitmediği İstanbul'dan gelen ceza ile şaşkına döndü! 4 yıldır uğraşıyor...

27.05.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Reşit Doğucu, evin gelen tebligatla şaşkına döndü. Kentte yerel bir gazete sahibi olan Doğucu, daha önce hiç gitmediği İstanbul'da yazılan trafik cezasını görünce inanamadı. Cezayı ödediğini ama parayı nasıl geri alacağını bilmeyen Doğucu'nun hukuk mücadelesi 4 yıldır devam ediyor.

Daha önce hiç gitmediği İstanbul'dan gelen ceza ile şaşkına döndü! 4 yıldır uğraşıyor...

Marmaris'te yerel gazete sahibi olan Reşit Doğucu, evine gelen tebligatı açtığında gördüklerine inanamadı. Tebligata bakan Doğucu, İstanbul'da kendi adına yazılmış 640 TL trafik cezasını görünce şoke oldu.

Ceza tutanağındaki tarihte İstanbul'da olmadığını, hayatında hiç otobüs kullanmadığını ifade eden Doğucu'nun hukuk mücadelesinin 4 yıldır sürdüğü öğrenildi.

"İSTANBUL'A HİÇ GİTMEDİM VE OTOBÜS KULLANMADIM"

68 yaşındaki yerel gazete imtiyaz sahibi Reşit Doğucu konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "2018 yılında bir tebligat geldi, İstanbul’da bir otobüs firmasının şoförünün ehliyetine Src belgesi olmadığı için ceza yazılmış buraya kadar tamam. Ama ceza benim adıma yazılmış. Ben hiç İstanbul’a gitmedim ve hayatımda hiç otobüs kullanmadım" dedi.

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Kesilen trafik cezasını ödediğini belirten Doğucu "İtiraz ettim, gelen sonuçta yanlışlık olduğunu yazmışlar, ödediğim cezayı nasıl geri alacağımı bilmiyorum" dedi.

Ehliyetine ceza kesilen ve 4 yıldır hukuk mücadelesi veren Doğucu "Başkaları mağdur olmasın, ehliyet kopyalama yapılmış olabilir. Vatandaşlar dikkatli olsun" diyerek uyarıda bulundu. (İHA)

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Marmaris
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