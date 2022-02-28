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Daha önce neden aklımıza gelmemiş ki? Artık kullanmadığınız mumları böyle değerlendirin...

28.02.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulunduğu ortamın ambiyansını baştan aşağı değiştiren mumlar ile doğal görünen çiçekler yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Evinizin dekorasyonuna şıklık katacak mumdan dekoratif çiçek yapımı, sadece birkaç adımda tamamlanıyor. Ekonomik ve pratik bir şekilde hazırlanan mumdan çiçekler ile siz de yaşam alanlarınıza estetik bir dokunuş yapabilirsiniz.

Daha önce neden aklımıza gelmemiş ki? Artık kullanmadığınız mumları böyle değerlendirin...

Şık ve göz alıcı dekorasyonların olmazsa olmazları arasında yer alan mumlar, kullanıldığı her alana estetik bir görünüm kazandırır. Mumlar dekoratif ve romantik bir aydınlatma ürünü olmalarının yanı sıra yumuşak yapısından ötürü pek çok hobi uygulamasında da tercih edilir. Eridiğinde kolay şekil alabilen bir yapıya sahip oldukları için "kendin yap" projelerinin vazgeçilmezleri arasında yer alır. Eritilen mumlardan rengârenk çiçekler yapmak da son dönemin en popüler uğraşlarından biri. Gerçek çiçek görüntüsü elde edebileceğiniz bu uygulama için ihtiyacınız olanlar mum, pastel boya ve minik bir ağaç dalı. Kurumuş ağaç dalını evinizin bahçesindeki ağaçlardan alabilir, diğer malzemeleri de çok az maliyetle edinebilirsiniz.

MUMDAN DEKORATİF ÇİÇEK NASIL YAPILIR?

Yapımı son derece kolay ve keyifli olan mumdan çiçekler, görüntüsünü uzun süre korur. Çiçekleri tek renk olarak yapabileceğiniz gibi evinizin genel dekorasyonuna uygun farklı renklerle de muhteşem kombinler yapabilirsiniz. Küçük ağaç dalları ile sofra sunumu için minimal çiçekler hazırlayabilir, daha uzun ve büyük dalları antre ve salon gibi alanlarda değerlendirebilirsiniz. Sadece dört malzemeyle pratik şekilde yapabileceğiniz mumdan dekoratif çiçek yapımı için şu yolları izleyebilirsiniz:

MALZEMELER

  • Mum

  • Renkli pastel boya

  • Bir kâse soğuk su

  • Gövdeyi oluşturmak için kurumuş bir ağaç dalı

HAZIRLANIŞI

  • Öncelikle mumları minik parçalara ayırarak ısıya dayanıklı bir kabın içine alın.

  • Tabağı, içi su dolu bir tencere üzerine yerleştirerek mum parçalarını benmari usulü eritin.

  • Rengârenk çiçekler için dilediğiniz renkteki pastel boyayı parçalayarak eriyen mumlara ekleyin.

  • Bir çatal ile karıştırarak pastel boyanın tamamen erimesini ve mumla iyice karışmasını sağlayın.

  • Ardından mum kabını bir kenara alın.

  • İki veya üç parmağınızı soğuk su dolu kâse içine batırdıktan sonra mum karışımına batırın.

  • Ardından ağaç dallarına dokunarak 10-15 saniye arası bekleyin ve mumun dala sabitlenmesini sağlayın.

  • Parmağınızı yavaşça mumdan ayırdığınızda dalın üzerinde narin yapraklı bir çiçek kalacak.

  • Dalları, üzerinde dilediğiniz kadar çiçek oluşturduktan sonra bir vazo ya da saksıya yerleştirebilirsiniz.


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