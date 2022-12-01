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  4. Daha oturamadılar bile! Yeni evlerinin üzerine tonlarca ağırlığında kayalar düştü

Daha oturamadılar bile! Yeni evlerinin üzerine tonlarca ağırlığında kayalar düştü

01.12.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de yapılan Yusufeli Barajı nedeniyle taşınan köyün yeni yerleşim yerinde heyelanlı alanı temizlemek için yapılan kontrollü patlatma sonucu iki evin üzerine tonlarca ağırlığında kayalar düştü. Maddi hasarın meydana geldiği yerleşim yerinde can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Daha oturamadılar bile! Yeni evlerinin üzerine tonlarca ağırlığında kayalar düştü

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı tamamlanan Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı’nda kapakların kapatılması ile su tutma işlemi sürüyor. Sular altında kalacak Meşecik köyünde yaşayan vatandaşlar için yapılan 35 hanelik yeni yerleşim yerinde heyelanlı alanı temizlemek için yapılan patlatmada kaza yaşandı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kontrollü olarak yapılan patlatmada seken kayalar evlerin üzerine düştü. Tonlarca ağırlıktaki kayalar yeni yerleşim yerindeki Tevfik Yıldırım ve Mehmet Yıldırım’a ait iki evde maddi hasara neden olurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Taşınma sürecinin henüz başlamadığı ancak anahtar tesliminin yapıldığı yeni yerleşim yerinde kimsenin olmaması faciayı önlerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Artvin Yusufeli kaya

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