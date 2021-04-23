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Daily Mail, Google’a arama sonuçlarındaki adaletsizlikten ötürü dava açtı

23.04.2021 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternet denildi mi pek çok kişinin aklına ilk olarak Google gelecektir. Gerçekten de aradığımız her şeyi Google sayesinde basit bir şekilde bulabiliyoruz. Aradığımız haberler, bilgiler, belgeler hemen hemen herşeyi Google üzerinden bulmamız mümkün.

Daily Mail, Google’a arama sonuçlarındaki adaletsizlikten ötürü dava açtı

Hal böyle olunca Google diğer internet siteleri için de önemli bir kaynak haline geliyor. Hatta pek çok sitenin temel trafik kaynağının da Google olduğunu söyleyebiliriz.

Fakat son iddialara göre Google, adaletli bir arama algoritması kullanmıyor. Bunun yerine para veren, reklam veren sayfalara pozitif ayrımcılık yapıyor. En azından İngiliz Daily Mail’in iddiası bu yönde.

İngiltere’nin önde gelen günlük gazetelerinden biri olan Dail Mail’in yöneticileri konu ile ilgili kısa demeçlerde bulundular. Gazete yöneticisi Peter Wright: “Google, haber gösteriminde bile parayı çok veren kurumları öne çıkarıyor. Çok fazla kontrol sahibi ve arama sonuçlarını manipüle ediyor.” dedi.

Konu ile ilgili 60 sayfalık bir dava dosyası hazırlayan gazete avukatları mahkemeye başvurdu.

Açık konuşmak gerekirse Google’ın adaletli davranmadığı zaten biliniyor. Hatta bu yüzden her yıl milyonlarca dolar ceza da kesiliyor. Fakat kesilen cezalar, gelirlerin yanında çok ufak bir meblağ olarak kaldığından, Google bildiğini okumaya devam ediyor.

Muhtemelen Daily Mail’in açtığı bu dava da sonucu ne olursa olsun çok fazla bir şeyi değiştirmeyecektir.

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Anahtar Kelimeler:
internet Google
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