Daily Mail, Google’a arama sonuçlarındaki adaletsizlikten ötürü dava açtı

Hal böyle olunca Google diğer internet siteleri için de önemli bir kaynak haline geliyor. Hatta pek çok sitenin temel trafik kaynağının da Google olduğunu söyleyebiliriz.

Fakat son iddialara göre Google, adaletli bir arama algoritması kullanmıyor. Bunun yerine para veren, reklam veren sayfalara pozitif ayrımcılık yapıyor. En azından İngiliz Daily Mail’in iddiası bu yönde.

İngiltere’nin önde gelen günlük gazetelerinden biri olan Dail Mail’in yöneticileri konu ile ilgili kısa demeçlerde bulundular. Gazete yöneticisi Peter Wright: “Google, haber gösteriminde bile parayı çok veren kurumları öne çıkarıyor. Çok fazla kontrol sahibi ve arama sonuçlarını manipüle ediyor.” dedi.

Konu ile ilgili 60 sayfalık bir dava dosyası hazırlayan gazete avukatları mahkemeye başvurdu.

Açık konuşmak gerekirse Google’ın adaletli davranmadığı zaten biliniyor. Hatta bu yüzden her yıl milyonlarca dolar ceza da kesiliyor. Fakat kesilen cezalar, gelirlerin yanında çok ufak bir meblağ olarak kaldığından, Google bildiğini okumaya devam ediyor.

Muhtemelen Daily Mail’in açtığı bu dava da sonucu ne olursa olsun çok fazla bir şeyi değiştirmeyecektir.

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