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Daily Telegraph: İngiltere'de kamu sektöründe çalışanların maaşları iki yıl dondurulabilir

13.05.2020 12:26 | Son Güncelleme

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, koronavirüsün İngiltere'ye bu yıl yaklaşık 300 milyar sterline mal olacağını yazdı. Gazeteye göre ülkede bu nedenle gelir vergisi artırılabilir ve kamu sektöründe çalışanların maaşları iki yıl dondurulabilir.

Daily Telegraph: İngiltere'de kamu sektöründe çalışanların maaşları iki yıl dondurulabilir

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, koronavirüsün İngiltere'ye bu yıl yaklaşık 300 milyar sterline mal olacağını yazdı. Gazeteye göre ülkede bu nedenle gelir vergisi artırılabilir ve kamu sektöründe çalışanların maaşları iki yıl dondurulabilir.

Daily Telegraph'ın bugün manşetinden duyurduğu haber, İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak için 5 Mayıs'ta Hazine tarafından hazırlanan bir belgeye dayanıyor.

Gazeteye sızdırılan belgede İngiltere'de önümüzdeki haftalarda "ekonomi yönetiminin itibarını ve yatırımcıların güvenini artırmak" için alınabilecek önlemler sıralanıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson (solda) ve Maliye Bakanı Rishi Sunak

Bu önlemler arasında vergi harcamalarının artırılmasının yanı sıra kamu harcamalarının azaltılması da var.

Belgede, İngiltere'nin bu mali yılda en iyi ihtimalle 337 milyar sterlin bütçe açığı vereceği belirtiliyor.

En kötü senaryoda ise bütçe açığı 516 milyar sterlini bulabilecek.

'Ekonomi 2. Dünya Savaşı'ndan beri hiç bu kadar kötü olmadı'

İngiltere ekonomisinin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana hiç bu kadar kötü durumda olmadığı da belgede vurgulanan noktalar arasında.

Belgede ayrıca İngiltere ekonomisinin hızla toparlanmaması halinde ülkenin IMF'den yardım istediği 1976'dakine benzer bir borç kriziyle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazar günü kademeli olarak ülkede sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmesine ve ekonomik faaliyetlerin yeniden başlamasına yönelik stratejisini kamuoyunu açıklamıştı.

Ancak strateji muhalefet partileri ve sendikalar tarafından yetersiz bulunmuştu.

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