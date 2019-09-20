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Daireden gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 03:50 | Son Güncelleme

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, yalnız yaşadığı öğrenilen Mustafa Zorlu, oturduğu dairenin banyo kısmında ölü bulundu. Yaklaşık 5 gün önce öldüğü tahmin edilen Zorlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Daireden gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Zafer Mahallesi 813 sokaktaki bir apartmanın 5'inci katında yalnız yaşadığı öğrenilen Mustafa Zorlu'dan bir süredir haber alamayan ve daireden kötü kokular geldiği fark eden komşuları, durumu polise bildirdi.

5 GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

İhbar üzerine söz konusu adrese gelen polis ekipleri, bir süre Zorlu'nun kapısını çaldı açan olmayınca ekipler çilingir yardımı ile daireye girdi. Dairede inceleme yapan ekipler, Zorlu'yu banyoda hareketsiz şekilde yatarken buldu. Zorlu'nun yaklaşık 5 gün önce öldüğü tahmin edilirken, olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı. Zorlu'nun cenazesi savcının incelemesinin ardından, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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