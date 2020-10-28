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Dakikalar önce uyarıldı, hediye edilen kaskı başına değil koluna taktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 14:32 | Son Güncelleme

Gaziantep’te trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri, kasksız motosiklet sürücülerini denetledi.

Dakikalar önce uyarıldı, hediye edilen kaskı başına değil koluna taktı

Gaziantep’te trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri, kasksız motosiklet sürücülerini denetledi. Ceza endişesi taşıyan sürücüler, jandarma ekiplerinin kask hediyesi ile büyük şaşkınlık yaşadı. Birkaç dakika önce jandarmanın uyardığı sürücülerden bazıları ise hediye edilen kaskı başına değil koluna taktı.
Nizip ve Karkamış İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından Nizip-Karkamış karayolu üzerinde denetleme yapıldı. Kask kullanmayan motosiklet sürücülerini durduran ekipler, hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye attığını söyleyerek, sürücüleri uyardı. Ceza endişesi yaşayan sürücülere kask hediye edilerek, kaskın önemi anlatıldı. Jandarma ekipleri "Bir şey olmaz deme, kaskını tak ölme" sloganıyla durdurdukları motosiklet sürücülerini tekrar tekrar uyararak, aksi durumda cezai işlem uygulanacağını belirtti.
Yaklaşık 3 saat süren uygulamada 50 motosiklet sürücüsüne kask hediye edildi. Ekipleri görünce ceza endişesi yaşayan motosiklet sürücüleri ise hediye edilen kask nedeniyle büyük sevinç yaşadı. Ekiplere teşekkür eden sürücüler, "Çok güzel uygulama oldu. Artık kaskımız oldu. Kasksız yola çıkmayacağız" diye konuştu.

Kaskı başına değil koluna taktı
Jandarma ekiplerinin uyardığı sürücülerden bazıları ise ekiplerin hediye ettiği kaskı kafasına takarken, ekiplerden uzaklaşır uzaklaşmaz ise başından çıkardı. Kaskı koluna takan motosiklet sürücüsü kilometrelerce yolu kolundaki kask ile seyir ederek, hem kendi canını hem de trafik güvenliğini tehlikeye attı. birkaç dakika önce jandarma ekiplerinin uyararak kask hediye ettiği motosiklet sürücüsünün ekipleri geçtikten hemen sonra ise kaskı koluna takması, olaya şahit olan sürücü ve yolcuları da şaşırttı.

Dakikalar önce uyarıldı, hediye edilen kaskı başına değil koluna taktı

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