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Dalgıçlar denizde Türk bayrağı açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 15:59 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu üyeleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Konyaaltı sahilinde dev Türk bayrağı açtı.

Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu üyeleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Konyaaltı sahilinde dev Türk bayrağı açtı.
Konyaaltı sahilinde toplanan dalgıçlar buradan denize girerek dev Türk bayrağı açtı. Aker selamı veren ekip, vatandaşları selamladı. Denizin açıklarından kıyıya doğu yüzen ekibi izleyen vatandaşlar, cep telefonlarıyla sahilden görüntü almaya çalıştı. Denizin üzerinde bayrak açan dalgıçlar, İzmir ve 10. Yıl Marşı okudu, sahildekiler de eşlik etti.
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, Atatürk ve arkadaşlarının 96 yıl önce ilan ettiği Cumhuriyeti kutlamaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan günler olduğunu belirten Gökoğlu, Yaptığımız etkinlik milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirici. Gurur duyuyoruz dedi.

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