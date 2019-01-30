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Dalında kalan portakalı restoranda müşterilere dağıtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 23:22 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde 5 girişimci, narenciye bahçesi içerisine açtıkları restoranda müşterilerine dalında kalan portakalları hediye ediyor.

Adana’nın Kozan ilçesinde 5 girişimci, narenciye bahçesi içerisine açtıkları restoranda müşterilerine dalında kalan portakalları hediye ediyor. Portakalları hediye paketi yapan girişimcilerin işleri iki kat arttı.
İlçeye bağlı Bucak Mahallesi’nde narenciye yetiştiricisi Pınar Yüceli Tataş, Tevfik Yüceli, Tacettin Yüceli, Ayşegül Yüceli ve Arif Kütük ortaklaşa 3.5 dönümlük narenciye bahçesi içerisine 700 metrekare kapalı alanda "Bizim Köy!" adlı bir restoran açtı. Girişimci arkadaşlar, bu yıl mevsimsel ve ekonomik sıkıntılar yüzünden değerlendiremedikleri ve dalında kalan portakallarını 10 kiloluk hediye paketi haline getirerek restoranlarında yemek yiyen müşterilerine ücretsiz olarak hediye etmeye başladılar.
Karınlarını doyurmak için geldikleri restoranda aldıkları hediye portakal torbalarını gören müşterilerin ise uygulamadan oldukça memnun oldukları gözlendi.
İşletme sahiplerinden Pınar Yüceli Tataş, “Bizim Köy kahvaltı et pirzola salonunun işletmecisiyim. Portakal bahçesi içerisinde Bucak köyünde otantik bir ortam oluşturmaya çalıştık. Portakallarımızı satamadık ve satamayınca misafirlerimizle paylaşalım istedik. Portakallarımızı gelen misafirlerimize ikram olarak hediye ediyoruz. Her torbada on kilogram portakal var. Portakallarımızı satamayınca böyle bir uygulamaya karar verdik. İnsanlar çok mutlu oluyorlar, sevdiler bu uygulamayı. Yoğun bir talep ile karşı karşıyayız, müşterilerimizi ağırlamaktan memnun kalıyoruz. Mersin’den gelen müşterilerimiz vardı bu hikayeyi anlatınca çok şaşırdılar ve mutlu oldular” dedi.
İşletmenin ortaklarından Arif Kütük ise, “Burası Adana ve yöresinde Bucak portakalı ile ünlü bir yöre. Tesisimizde gelen müşterilerimize on kilogram portakal hediyede bulunuyoruz. Narenciyemiz bu yıl çok da para etmiyor. O konuda sıkıntımız var bu uygulama ile hem müşterilerimiz mutlu oluyor biz de mutlu oluyoruz. Gelen müşterilerimiz memnun ayrılıyorlar biz de o konuda bu memnuniyetten hoşnut oluyoruz. Vallahi insanlar çok tebessüm ediyorlar ve memnun ayrılıyorlar. Tesisimiz narenciye bölgesinin tam içerisinde. Müşterilerimize kahvaltı ve yemek türünde ikramlarımız oluyor” diye kaydetti.
İşletmenin ortaklarından Tevfik Yüceli de, “Tesisimiz Kozan ilçesi Bucak köyünde bulunmaktadır. Otantik bir tesisin ilçemizde yokluğunu hissederek bu tesisi açmış bulunuyoruz. Portakal bahçesi ile meşhur bir yerdir Kozan’ın Bucak Mahallesi. Narenciyemizi gelen müşterilerimize bir kişi de gelse on kişi de gelse gelen müşterilerimize ikram ediyoruz. Hem Bucak’ımızın portakalını tanıtmak hem de portakalımız bu yıl para etmeyince ve ağacın başında kalınca böyle bir uygulamaya başladık. Çok olumlu ve güzel tepkiler alıyoruz. Bir kişiye de on kişiye de aynı ikramı yapınca insanlar çok memnun kalıyorlar” dedi.
Restorana ilk kez gelen ve böyle bir uygulama ile karşılaşan müşteriler ise işletme sahiplerine teşekkür ederek güzel bir uygulama olduğunu ifade ettiler.

Dalında kalan portakalı restoranda müşterilere dağıtıyor

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