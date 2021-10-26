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  4. Damada görülmemiş işkence! Una bulayıp el arabasında gezdirdiler

Damada görülmemiş işkence! Una bulayıp el arabasında gezdirdiler

26.10.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İznik ilçesinde damada yapılan işkence, "Bu kadar da olmaz" dedirtti. Damadı önce una buladılar, sonra ise el arabası ile sokak sokak gezdirdiler.

Damada görülmemiş işkence! Una bulayıp el arabasında gezdirdiler

İznik ilçesinde hemşire Damla Göl ile yat kaptanı Batuhan Alp, ilginç bir düğünle dünya evine girdi. Düğünde gelin alma sırasında damat Batuhan Alp, işkenceyi aratmayan şakalara maruz kaldı.

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Arkadaşları, damadın başında yumurta kırdı, un döktü, damacana ile üzerine su döktü. Bununla yetinmeyen damadın acımasız arkadaşları Batuhan Alp’e Üstü yırttı, ağzına emzik verdi, damada göbek de attırıldı.

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Dakikalarca süren eğlence sonunda damat Batuhan Alp, son olarak arkadaşları tarafından el arabasına bindirilip sokak sokak gezdirildi. Gelin Damla Göl ise yapılan işkenceler karşında şok oldu. Gelin Göl, “Keşke kafasında yumurta kırmasalardı. Acıdım” dedi.

İHA

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Bursa
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