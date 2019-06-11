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Damada işkence gibi şaka

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 14:22 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesinde hafta sonu dünya evine giren Sercan Balta’ya gelin alma sırasında arkadaşlarının yaptığı şakalar, zor anlar yaşattı.

Damada işkence gibi şaka

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde hafta sonu dünya evine giren Sercan Balta’ya gelin alma sırasında arkadaşlarının yaptığı şakalar, zor anlar yaşattı.
İznik ilçesinde Fatmanur Gül ile Sercan Balta, yapılan düğünle dünyaevine girdi. Düğünde gelin alma sırasında damat Sercan Balta, işkenceyi aratmayan şakalara maruz kaldı. Arkadaşları, damat Sercan Balta'nın başında yumurta kırdı, damacana ile su döktü. Üstü yırtılan ve ağzına emzik verilen damadın başına örtü takılıp göbek de attırıldı. Dakikalarca süren eğlence sonunda Sercan Balta, son olarak arkadaşları tarafından hamama götürüldü.

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Damada işkence gibi şakaDamada işkence gibi şakaDamada işkence gibi şaka

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