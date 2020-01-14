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  4. Damadın vurulma anı kamerada

Damadın vurulma anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 12:10 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde damadın düğünde havaya ateş açan kardeşi tarafından vurulma anı kameraya yansıdı.Edinilen bilgiye göre, Birecik ilçesine bağlı Ekenek kırsal Mahallesi’nde Mehmet Yılmaz, açık alanda yapılan düğünde evlenmeye hazırlandı.

Damadın vurulma anı kamerada

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde damadın düğünde havaya ateş açan kardeşi tarafından vurulma anı kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Birecik ilçesine bağlı Ekenek kırsal Mahallesi’nde Mehmet Yılmaz, açık alanda yapılan düğünde evlenmeye hazırlandı. Akrabası olan ve aynı mahallede oturan gelini almaya giden davetlilerden bazıları, havaya rastgele ateş açtı. Damadın kardeşi H.Y. tarafından havaya ateş açılması sonucu mermilerden biri damadın başına isabet etti. Damat arabaya binmek üzereyken yere yığılırken, o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde damadın kardeşi H.Y.’nin kalabalığın ortasında silahı ateşlediği ve mermilerden birinin damadın başına isabet etmesi sonucu yere yığıldığı görüldü.
Damat yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken H.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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