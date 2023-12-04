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  4. Damadını ve kardeşini silahla vurarak yaraladı kişiye ev hapsi verildi!

Damadını ve kardeşini silahla vurarak yaraladı kişiye ev hapsi verildi!

04.12.2023 20:24 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı damadını ile onun kardeşini silahla yaralayan kişiye ev hapsi verildi. Zanlı M.Y.'nin vurduğu damat Mustafa S.'nin ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

Damadını ve kardeşini silahla vurarak yaraladı kişiye ev hapsi verildi!

Yenişehir Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında tartıştığı damadı Mustafa S. ile kardeşi Osman S'yi silahla yaralayan M.Y. ile kavga sırasında olay yerinde bulunan oğlu M.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y'ye nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi verildi, oğlu M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA-20231204-33102400-33102398-KOCAELIDE_TARTISTIGI_DAMADI_VE_KARDESINI_SILAHLA_YARALAYAN_KISIYE_EV_HAPSI_VERILDI

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Bu arada hastanede tedavileri devam eden yaralılardan damat Mustafa S'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yenişehir Mahallesi Mintaş Sokak'ta dün M.Y. bir apartmanın ikinci katında tartıştığı damadı Mustafa S. ve kardeşi Osman S'yi tabancayla yaralamış, yaralılar ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Kayınpeder M.Y. olay yerinde gözaltına alınmıştı. (AA)

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