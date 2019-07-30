KADIN

Damar bozukluğu (Vasküler Malformasyon) yaşam kalitenizi bozabilir

Doç. Dr. Eren Erdem Doç. Dr. Eren Erdem
SAĞLIK HABERLERİ  | 30.07.2019 11:32 | Son Güncelleme

Doğuştan oluşan damar bozukluğu vasküler malformasyon, el ve ayaklarda geliştiğinde hareket kabiliyetini kısıtlıyor. Konuyla ilgili merak edilenleri, Girişimsel Nöroradyoloji Uzmanı Doç. Dr. Eren Erdem açıkladı.

Damar bozukluğu (Vasküler Malformasyon) yaşam kalitenizi bozabilir

Vasküler malformasyon, doğuştan oluşan damar bozukluğudur ve vücudun herhangi bir yerinde oluşabilir. Bu durum doğumdan itibaren vardır, ancak zamanla büyür. Çoklukla ergenlik döneminden sonra gözle görülmeye başlanan vasküler malformasyon, vücudun her yerinde olabilir ancak ellerde veya ayaklarda bulunması, bu uzuvların hareketini engelleyebilir. Elde oluşacak damar malformasyonu yazı yazma eylemini bile zorlaştırabilir.

HEMANJİYOM KAYBOLABİLİR MALFORMASYON BÜYÜR

Malformasyonlar, hemanjiyom ya da damar yumağı, damar anomalisi diye de isimlendirilebiliyor. Hemanjiyom vasküler malformasyondan farklıdır ancak sıklıkla karıştırılır. Hemajomlar pek çok kan damarının bir bölgede toplanmasıyla meydana gelen iyi huylu damar tümörleridir. Hemanjiyomlar doğumdan sonra fark edilir ve süre içerisinde 1 yaşında hızlıca büyümesi olabilir ve genellikle 10-11 yaşlarında büyük ölçüde kaybolurlar. Oysa vasküler malformasyon bunlardan farklıdır. Bunlar ilk olarak doğumda fark edilen ve büyük ölçüde yaşam boyunca gelişimini sürdüren damarsal bir yapıdır. Vasküler malformasyon kendiliğinden kaybolmaz, tam tersine yavaş yavaş büyüyerek daha belirgin hale gelir.

OLUŞTUĞU BÖLGE ÖNEMLİDİR

Anormal damar oluşumlarının birçoğu hayatı tehdit etmez. Beyindeki atardamar ve toplardamarlar arasında, normalde olmaması gereken birtakım bağlantıların olması durumu Arteriovenöz Malformasyon olarak adlandırılır. Bu durum bazen tehlikeli olabilmektedir.

YAŞAM KALİTESİNİ BOZABİLİR

Çoğunlukla mor renkli, deriden çıkıntı gösteren yumuşak damarsal şeklinde görünen vasküler malformasyon, görünümü ve oluşturduğu ağrı ile yaşam kalitenizi bozabilir. Bazen fark edilir, bazen ise görülmesi ve ortaya çıkması yıllar alır. Gençlik dönemlerinde görüntüsünden kaynaklı veya eklem hareketlerindeki kısıtlamalardan dolayı şikayetler göstermektedir. En sık yarattığı şikayet ise ağrı yapmasıdır.

Elde oluşan malformasyon yazma zorluğuna yol açmaktayken, ayakta oluşabilecek malformasyon ayakkabı giyilmesini dahi zorlaştırabilir. Bunun yanı sıra fazla büyüyen malformasyon diğer damarlara baskı yapabilir ve uyuşukluk hissi oluşturabilir.

VASKÜLER MALFORMASYONLAR GÖZLE GÖRÜLEMEYEBİLİR

Vasküler Malformasyon deri üzerinin gözlenmesiyle tespit edilebilir, ancak gözle görülemeyen malformasyonlar da bulunmaktadır. Bu durumda radyolojik görüntüleme yöntemleri ile tanı konur. MR bu hastalığın tanısında en önemli ve doğru tanı koyan görüntüleme yöntemidir. Bazen renkli doppler ultrason ve bilgisayarlı tomografi ile inceleme yapılsa da tanıda MR görüntüleme ön plana çıkmaktadır. Burada damar dokusunun büyüklüğü ve diğer dokuların içine uzanımı çok daha net tespit edilebilir.

Bazı ilaç tedavileri malformasyonun büyümesini engellemek için denenebilir ancak şu an için bu durumu yok edici bir ilaç yoktur. Ufak ve yüzeysel malformasyonlar cerrahi ile çıkarılabilir ancak daha büyük olanlar ve kas ya da diğer organlara yayılmış olanlar, damar yolundan tedavi gerektirir. Bu şekildeki tedavi kasıktan katater ya da direk olarak malformasyona iğne ile ulaşarak gerçekleştirilir. Saf alkol ya da skerozan denilen ilaçlarla hasta damarlar büzüştürülerek yok edilir.

Sağlıklı günler dilerim.

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Anahtar Kelimeler:
damar bozukluğu vasküler malformasyon

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