’Damat’ 2 yaşına gelmeden 1 ton ağırlığa ulaştı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bulunan besi çiftliğinde 1 ton ağırlığındaki ‘Damat’ isimli tosun görenleri şaşkına çeviriyor.
Kaynarca ilçesine bağlı Küçükkışla köyünde Fikret Durmuş’un ‘Damat’ ismini verdiği besi çiftliğinde bakılan tosun kilosuyla çevrede büyük beğeni topluyor. Daha 2 yaşına girmeden ağırlığı bin kilograma ulaşan ‘Damat’ bu kadar kısa sürede böyle bir kiloya ulaşarak rekor kırdı. Yonca arpa yarması ile beslendiği belirtilen Simental cinsi tosun heybeti ile görenleri ürkütüyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum