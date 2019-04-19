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’Damat’ 2 yaşına gelmeden 1 ton ağırlığa ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 17:58 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bulunan besi çiftliğinde 1 ton ağırlığındaki ‘Damat’ isimli tosun görenleri şaşkına çeviriyor.Kaynarca ilçesine bağlı Küçükkışla köyünde Fikret Durmuş’un ‘Damat’ ismini verdiği besi çiftliğinde bakılan tosun kilosuyla çevrede büyük beğeni topluyor.

’Damat’ 2 yaşına gelmeden 1 ton ağırlığa ulaştı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bulunan besi çiftliğinde 1 ton ağırlığındaki ‘Damat’ isimli tosun görenleri şaşkına çeviriyor.

Kaynarca ilçesine bağlı Küçükkışla köyünde Fikret Durmuş’un ‘Damat’ ismini verdiği besi çiftliğinde bakılan tosun kilosuyla çevrede büyük beğeni topluyor. Daha 2 yaşına girmeden ağırlığı bin kilograma ulaşan ‘Damat’ bu kadar kısa sürede böyle bir kiloya ulaşarak rekor kırdı. Yonca arpa yarması ile beslendiği belirtilen Simental cinsi tosun heybeti ile görenleri ürkütüyor.

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