Dang humması vakaları 2 kat arttı! Ülkede acil durum ilan edildi, 20 bölgeyi kapsıyor

Peru'da sıcak hava dalgası ve şiddetli yağışların dang humması vakalarında artışa yol açması nedeniyle sağlıkta acil durum ilan edildi.

VAKALARDA 2023'E GÖRE 2 KAT ARTIŞ

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, kararın başkent Lima'yı çevreleyen bölgeler dahil 20 bölgeyi kapsayacağı ifade edildi. Ülkede yılın başından bu yana 32 kişinin dang humması nedeniyle hayatını kaybettiği, vaka sayısının ise 31 bin 300'e yükseldiği bildirildi. Bu yılın ilk 7 haftasında kaydedilen dang humması vakalarının sayısının 2023'ün aynı dönemine göre 2 kat artış gösterdiği vurgulandı. Sağlık Bakanı Cesar Vasquez, "Hava şartları sivrisineklerin daha hızlı çoğalması ve hastalığın daha hızlı yayılması için mükemmel bir üreme alanı oluşturdu" dedi.

Sağlıkta acil durum ilan edilmesi, hükümetin dang hummasından etkilenen bölgelere daha hızlı fon aktarmasına ve daha fazla doktor ile hemşire göndermesine imkan tanıyor. İnsanlara sivrisineklerle bulaşan dang humması, ateş, bulantı, kusma, yorgunluk ve vücut ağrıları gibi semptomlara neden oluyor.



Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır





