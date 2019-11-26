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Danimarka, 2 yabancı terörist savaşçıyı vatandaşlıktan çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 18:15 | Son Güncelleme

Danimarka, 2 yabancı terörist savaşçıyı vatandaşlıktan çıkardı

KOPENHAG (AA) - Danimarka, Suriye’de DEAŞ saflarında yer alan 2 yabancı terörist savaşçıyı (YTS) vatandaşlıktan çıkardığını açıkladı.

Göç ve Uyum Bakanı Mattias Tesfaye, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, biri kadın 2 YTS’nin Danimarka vatandaşlığından çıkarıldığını söyledi.

Tesfaye, söz konusu 2 kişinin yanı sıra 2 YTS’nin de vatandaşlıktan çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini belitti.

Berlingske gazetesinin haberinde, Danimarka vatandaşlığı elinden alınan 25 yaşındaki S.K’nın çifte vatandaş olduğu, iptal edilen Danimarka vatandaşlığının haricinde Türk vatandaşlığının da bulunduğu belirtildi.

Gazete, haberi, pasaportu iptal edilen S.K’nın avukatı Mette Grith Stage’ye dayandırdı. Stage, konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.

Ülkede geçen aylarda değiştirilen yasaya göre, Göç ve Uyum Bakanı, terör örgütlerine katılan Danimarkalıların vatandaşlığını iptal edebiliyor.

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Danimarka Danimarka Göç ve Uyum Bakanı Mattias Tesfaye Mattias Tesfaye Yabancı Savaşçı Terörist YTS

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