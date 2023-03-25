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Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına çirkin saldırı! AK Parti'den sert tepki geldi

25.03.2023 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danimarka'da dün Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına karşı yapılan saldırıya AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Danimarka'da İslam düşmanı faşist bir grup tarafından kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı Türk bayrağına karşı yapılan saldırıyı ve provokasyonu lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına çirkin saldırı! AK Parti'den sert tepki geldi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yönelik çirkin saldırıyı lanetledi.

Sözcü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Danimarka'da İslam düşmanı faşist bir grup tarafından kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı Türk bayrağına karşı yapılan saldırıyı ve provokasyonu lanetliyoruz. Değerlerimize yapılan tüm saldırılarla en güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Danimarka makamlarının Türkiyeye ve Müslümanlara karşı işlenen bu apaçık nefret suçuna ifade özgürlüğü adı altında izin vermesini şiddetle kınıyoruz.

Nefret eylemlerine izin verenler, kendi demokrasilerini de zehirliyorlar. Avrupa'nın sağduyulu siyasetçileri başta olmak üzere herkes yaygınlaşan bu nefret salgınına karşı harekete geçmeli; tedbir almalı ve gerekeni yapmalıdır. Nefret siyasetinin ve eylemlerinin demokratik değerleri tehdit etmesine izin verilmemelidir."

DIŞİŞLERİ'NDEN SERT TEPKİ

Türkiye, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı lanetlemişti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Danimarka’da dün akşamüstü kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı bayrağımıza karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Nefret suçu teşkil eden bu alçak eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

Danimarka'da çirkin olay! Türkiye'den sert tepki Danimarka'da çirkin olay! Türkiye'den sert tepki

Ramazan ayında gerçekleştirilen bu eylemin, İslam düşmanlığı, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığının Avrupa'da her geçen gün daha da endişe verici seviyelere ulaştığını ve geçmişten ders alınmadığını bir kez daha açıkça gösterdiği vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin bu eylemi en güçlü şekilde kınadığının ve protesto ettiğinin Danimarka makamlarına bildirildiği kaydedilmişti.

Açıklamada, Danimarka makamları, söz konusu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve toplumsal huzuru, barış içinde bir arada yaşama kültürünü hedef alan bu tür provokasyonların önlenmesi amacıyla somut tedbirler almaya çağrılmıştı.

İSVEÇ VE DANİMARKA'DA KUR'AN-I KERİM'E ÇİRKİN SALDIRI

Danimarka'da 27 Ocak'ta cami karşısında ve Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmıştı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de de 21 Ocak'ta Kur'an-ı Kerim'e yönelik benzer bir saldırı olmuştu. (AA-İHA)

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