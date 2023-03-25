Danimarka'da Kur’an-ı Kerim’e ve Türk bayrağına çirkin saldırı! Dışişleri Bakanlığı: Saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, "Danimarka’da dün akşamüstü kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e ve şanlı Bayrağımıza karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz" açıklamasını yaptı.



