Danimarka'da Kur’an-ı Kerim’e ve Türk bayrağına çirkin saldırı! Dışişleri Bakanlığı: Saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Kur’an-ı Kerim’e ve Türk bayrağına yönelik çirkin saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık yaptığı açıklamada 'Aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz' ifadelerine yer verdi.
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