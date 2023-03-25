HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Danimarka'da Kur’an-ı Kerim’e ve Türk bayrağına çirkin saldırı! Dışişleri Bakanlığı: Saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz

Danimarka'da Kur’an-ı Kerim’e ve Türk bayrağına çirkin saldırı! Dışişleri Bakanlığı: Saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz

25.03.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Kur’an-ı Kerim’e ve Türk bayrağına yönelik çirkin saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık yaptığı açıklamada 'Aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz' ifadelerine yer verdi.

Danimarka'da Kur’an-ı Kerim’e ve Türk bayrağına çirkin saldırı! Dışişleri Bakanlığı: Saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, "Danimarka’da dün akşamüstü kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e ve şanlı Bayrağımıza karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz" açıklamasını yaptı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan ile Putin telefonda görüştüErdoğan ile Putin telefonda görüştü
Kılıçdaroğlu'na oy verecek mi? Ağıralioğlu canlı yayında açıkladıKılıçdaroğlu'na oy verecek mi? Ağıralioğlu canlı yayında açıkladı
CHP'ye giden anketlerde Muharrem İnce detayı!CHP'ye giden anketlerde Muharrem İnce detayı!
Anahtar Kelimeler:
Danimarka Türkiye

En Çok Okunan Haberler

En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL oldu, gözler asgari ücrete çevrildi! Kulislerde bu rakam konuşuluyor

En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL oldu, gözler asgari ücrete çevrildi! Kulislerde bu rakam konuşuluyor

Soğuk hava dalgası Türkiye'yi fena vuracak! ‘15-18 derece birden düşecek’

Soğuk hava dalgası Türkiye'yi fena vuracak! ‘15-18 derece birden düşecek’

EGM açıkladı, acı gerçek ortaya çıktı: 'Mezarlarını bildiğimiz ancak...'

EGM açıkladı, acı gerçek ortaya çıktı: 'Mezarlarını bildiğimiz ancak...'

Yüzde 5 fazla yerine... Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geldi

Yüzde 5 fazla yerine... Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geldi

İttifaka nasıl geri döndü? O isim ikna etmiş

İttifaka nasıl geri döndü? O isim ikna etmiş

Erkan Baş’tan dikkat çeken sözler! Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nu işaret etti…

Erkan Baş’tan dikkat çeken sözler! Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nu işaret etti…

İlginizi Çekebilir

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

"Soyunma odasında tamamen çırılçıplak dolaşabiliyoruz" deyince...

"Soyunma odasında tamamen çırılçıplak dolaşabiliyoruz" deyince...

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.