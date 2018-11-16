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Danimarka Grönland havalimanlarına ortak oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 09:15 | Son Güncelleme

Danimarka, Grönland'da faaliyet gösteren 2 havalimanının genişletilmesi ve bir havalimanının inşası projelerini gerçekleştirecek

KOPENHAG (AA) - Grönland Parlamentosu, halihazırda kullanımda olan 2 havalimanının genişletilmesi ve yeni havalimanı inşa edilmesini içeren projeyi onayladı.

Danimarka Krallığı'na bağlı Grönland Özerk Yönetimi'nin, uzun süredir üzerinde çalıştığı 3 havalimanı projesi Grönland parlamentosu Inatsisartut'ta yapılan oylama ile kabul edildi.

Proje kapsamında, Nuuk ile Ilulissat bölgelerindeki havalimanları genişletilecek. Qaqortoq bölgesine de yeni havalimanı inşa edilecek.

- Çin korkusu Danimarka'yı ortak yaptı

Danimarka, havalimanlarını işletecek şirkete 700 milyon kron (574 milyon lira) finansman sağlayarak yüzde 33,3 ortak olurken, 900 milyon krona (738 milyon lira) kadar da kredi verecek. Kredinin 450 milyon kronu (369 milyon lira) düşük faizli olacak.

Ekonomik destekle havalimanlarına ortak olan Danimarka, verdiği desteğin karşılığında havalimanları projesinde önemli bir konum elde etti. Varılan anlaşmaya göre, projeye katılmak isteyen diğer yatırımcılar, Danimarka'nın onayına tabi tutulacak.

Grönland'ın havalimanı projelerine ilk başta soğuk bakan Danimarka, havalimanı projelerinin hayata geçirilmesi için Çin devletine ait şirketin devreye girmesi üzerine, yabancı güçlerin Grönland'da söz sahibi olmak istediğini öne sürerek, projeye destek sağladı.

Kuzey Kutbu'nda Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland'ın, güney ve batıdaki küçük bir kıyı kısmı hariç büyük bölümü buzla kaplı. 57 bin nüfuslu Grönland, 2 milyon 166 bin kilometrekarelik yüz ölçümüyle Türkiye'nin yaklaşık 3 katı büyüklüğünde.

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