Danimarka Grönland havalimanlarına ortak oldu

KOPENHAG (AA) - Grönland Parlamentosu, halihazırda kullanımda olan 2 havalimanının genişletilmesi ve yeni havalimanı inşa edilmesini içeren projeyi onayladı.

Danimarka Krallığı'na bağlı Grönland Özerk Yönetimi'nin, uzun süredir üzerinde çalıştığı 3 havalimanı projesi Grönland parlamentosu Inatsisartut'ta yapılan oylama ile kabul edildi.

Proje kapsamında, Nuuk ile Ilulissat bölgelerindeki havalimanları genişletilecek. Qaqortoq bölgesine de yeni havalimanı inşa edilecek.

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Danimarka, havalimanlarını işletecek şirkete 700 milyon kron (574 milyon lira) finansman sağlayarak yüzde 33,3 ortak olurken, 900 milyon krona (738 milyon lira) kadar da kredi verecek. Kredinin 450 milyon kronu (369 milyon lira) düşük faizli olacak.

Ekonomik destekle havalimanlarına ortak olan Danimarka, verdiği desteğin karşılığında havalimanları projesinde önemli bir konum elde etti. Varılan anlaşmaya göre, projeye katılmak isteyen diğer yatırımcılar, Danimarka'nın onayına tabi tutulacak.