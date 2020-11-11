Danimarka hükümeti özür diledi: Yasal dayanağımız yok

Danimarka hükümeti, ülkedeki tüm vizonları öldürme kararının yasal bir dayanağı olmadığını açıkladı ve bunun için halktan özür diledi.

Hükümet mutasyona uğramış yeni bir koronavirüs türünün bulunması üzerine çiftliklerdeki 17 milyon kadar vizonun topluca öldürülmesine karar vermişti.

Virüsün bu türünün insanlara geçtiğinin belirlenmesi endişeye neden olmuştu.

Hükümet mutasyonun koronavirüs için geliştirilen aşıları etkisiz kılabileceğini söylüyor.

Danimarka dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi. Ülkenin ana pazarları Çin ve Hong Kong.

Hayvanların öldürülmesine geçen ay başlandı.

YENİ YASA ÇIKARILIYOR

Danimarka Başbakanı Mete Frederiksen, "Acelemiz olsa da bunun için yasal temele ihtiyacımız olduğunu bilmemiz gerekiyordu. Ama bilmiyordum. Bunun için özür dilerim" dedi.

Danimarka Hükümeti şimdi vizonların topluca öldürülebilmesi için yeni bir yasa hazırlayacak. Ancak Tarım Bakanı Mogens Jensen, çiftlik sahiplerine önlem olarak hayvanları öldürmeye devam etmelerini istedi. Jensen, Danimarka Vizon Yetiştiricileri Birliği Başkanı Tage Pederson'a "Çiftlik sahiplerini hâlâ bizimle iş birliği yapmaya çağırıyorum. Çünkü halk sağlığını koruyabilmemiz için elimizden geleni yapmamız gerekiyor" dedi.