Danimarkalı mucit kendi yaptığı denizaltında gazeteci Kim Wall'u öldürdüğünü itiraf etti

Kim Wall, Ağustos 2017'de Kopenhag'da Peter Madsen'in kendi yapımı olan denizaltısına gittikten sonra kaybolmuş, 11 gün sonra parçalara ayrılmış cesedi denizde bulunmuştu.

Madsen, 2018'de görülen davada mahkeme, 'ölümün kaza olduğu' savını reddedip mucidi ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştı.

İtiraf, Danimarka gazetesi Ekstra Bladet'in belgesel serisinde duyuldu.

Belgeseli yapan gazeteci, cezaevindeki Madsen ile yaptığı 20 saatten uzun telefon görüşmelerini gizlice kaydetti.

'Peter Madsen ile Gizli Kayıtlar' adlı belgesel Çarşamba günü yayınlanmaya başladı. Belgeselde Madsen, "Wall'u öldürdünüz mü?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

Madsen'in "Bir tek suçlu var, o da benim" dediği bildirildi.

Madsen daha önce Wall'un bedenini parçalara ayırıp denize attığını itiraf etmişti ama ölümünün bir kaza olduğunu söylüyordu.

Belgeselin yapımcısı Discovery Networks, Madsen'in telefon görüşmelerinin yayınlanması için izin verdiğini ifade etti.

Öldürüldüğünde 30 yaşında olan ödüllü gazeteci Kim Wall, Uganda, Küba, Marshall Adaları, Kenya ve ABD'den haberler yapmıştı.