HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Danimarkalı mucit kendi yaptığı denizaltında gazeteci Kim Wall'u öldürdüğünü itiraf etti

Danimarkalı mucit kendi yaptığı denizaltında gazeteci Kim Wall'u öldürdüğünü itiraf etti

09.09.2020 19:54 | Son Güncelleme

Kim Wall, Ağustos 2017'de Kopenhag'da Peter Madsen'in kendi yapımı olan denizaltısına gittikten sonra kaybolmuş, 11 gün sonra parçalara ayrılmış cesedi denizde bulunmuştu.

Danimarkalı mucit kendi yaptığı denizaltında gazeteci Kim Wall'u öldürdüğünü itiraf etti

Kim Wall, Ağustos 2017'de Kopenhag'da Peter Madsen'in kendi yapımı olan denizaltısına gittikten sonra kaybolmuş, 11 gün sonra parçalara ayrılmış cesedi denizde bulunmuştu.

Madsen, 2018'de görülen davada mahkeme, 'ölümün kaza olduğu' savını reddedip mucidi ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştı.

İtiraf, Danimarka gazetesi Ekstra Bladet'in belgesel serisinde duyuldu.

Belgeseli yapan gazeteci, cezaevindeki Madsen ile yaptığı 20 saatten uzun telefon görüşmelerini gizlice kaydetti.

'Peter Madsen ile Gizli Kayıtlar' adlı belgesel Çarşamba günü yayınlanmaya başladı. Belgeselde Madsen, "Wall'u öldürdünüz mü?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

Madsen'in "Bir tek suçlu var, o da benim" dediği bildirildi.

Madsen daha önce Wall'un bedenini parçalara ayırıp denize attığını itiraf etmişti ama ölümünün bir kaza olduğunu söylüyordu.

Kim Wall öldürüldüğünde 30 yaşındaydı.

Belgeselin yapımcısı Discovery Networks, Madsen'in telefon görüşmelerinin yayınlanması için izin verdiğini ifade etti.

Öldürüldüğünde 30 yaşında olan ödüllü gazeteci Kim Wall, Uganda, Küba, Marshall Adaları, Kenya ve ABD'den haberler yapmıştı.

Erkek arkadaşı ile Kopenhag'da yaşarken, Madsen'in kendi yapımı denizaltı projesi ilgisini çekince haberini yapmak istedi.

Madsen'in ömür boyu hapis cezasına yaptığı itiraz Eylül 2018'de reddedildi.

Hakimler, bir önceki kararlarını değiştirmeyip cinayetin 'olağandışı bir barbarlık' olduğunu söyledi.İsveçli gazeteci Kim Wall cinayetinden hapis yatan Danimarkalı mucit Peter Madsen, yerel medyada yayınlanan bir belgesel için verdiği mülakatta ilk defa Wall'u öldürdüğünü itiraf etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek
İtalya'da Kovid-19 salgınında yeni vaka sayıları binin üstünde seyrediyorİtalya'da Kovid-19 salgınında yeni vaka sayıları binin üstünde seyrediyor
Aston Martin DBX Türkiye fiyatı açıklandı!Aston Martin DBX Türkiye fiyatı açıklandı!
En Çok Okunan Haberler
Müge Anlı'da kahreden olay! Aleyna Çakır olayında gözyaşları sel oldu
Müge Anlı'da kahreden olay! Aleyna Çakır olayında gözyaşları sel oldu
Bakan Selçuk 81 ilin Milli Eğitim Müdürü ile görüştü
Bakan Selçuk 81 ilin Milli Eğitim Müdürü ile görüştü
Koronavirüs tedavisi gören Başkan'ın durumu ciddi
Koronavirüs tedavisi gören Başkan'ın durumu ciddi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!
'Ucuzluk marketine gittim' dedi ve tek tek saydı...
'Ucuzluk marketine gittim' dedi ve tek tek saydı...
Koronadan korunmada yeni yöntem geliyor
Koronadan korunmada yeni yöntem geliyor
İlginizi Çekebilir
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Macron, Hz. Muhammed'e yönelik hadsiz karikatürleri kınamayacak!
Macron, Hz. Muhammed'e yönelik hadsiz karikatürleri kınamayacak!
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
Diğer Haberler
KKTC Başbakanı Tatar duyurdu! KKTC'deki koronavirüs hastaları Türkiye'ye getiriliyor
KKTC'deki koronavirüs hastaları Türkiye'ye getiriliyor
Boris Johnson’dan koronavirüs açıklaması: Herkesin kurallara uymasını bekliyoruz
Boris Johnson’dan koronavirüs açıklaması
İtalya'da Kovid-19 salgınında yeni vaka sayıları binin üstünde seyrediyor
İtalya'da Kovid-19 salgınında yeni vaka sayıları binin üstünde seyrediyor
Baltık Denizi derinliklerinde 400 yıllık gemi keşfedildi
Baltık Denizi'nin derinliklerinde 400 yıllık keşif!
Kazakistan’da tesisatçı indirim isteyen müşterisini öldürdü
Kazakistan’da tesisatçı dehşeti
Moskova’da koronavirüse karşı aşılama başladı
Moskova’da koronavirüse karşı aşılama başladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.