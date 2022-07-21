Danıştay'ın kararına tepki gösterilmişti! CHP 'İstanbul Sözleşmesi' için harekete geçti

Türkiye'de İstanbul Sözleşmesi geçtiğimiz yıl 1 Temmuz itibarıyla sona ermişti. Bunun üzerine hem kamuoyunda hem de siyasette İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışmalar yaşanmıştı. Sözleşmenin feshedilmesinin iptali için Danıştay'da çok sayıda dava açılırken Danıştay 10. Dairesi geçtiğimiz günlerde kritik bir karara imza attı.

REDDEDİLDİ

Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

CHP HAREKETE GEÇTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Danıştay'ın kararının açıklanmasının hemen ardından tepki göstermişti. CHP'nin şimdi kararın tekrar değerlendirilmesi için Danıştay Dava Daireleri Genel Kuruluna başvuracağı bildirildi. Partinin burada beklediği sonucu alamadığı takdirde konuyu AYM'ye taşıyacağı öğrenildi.



