Danıştay saldırısı faili Alparslan Arslan'ın cezası belli oldu

Danıştay saldırısı faili Alparslan Arslan'a, ağırlaştırılmış müebbet ile 72 yıl hapis cezası verildi. Diğer sanıklar Osman Yıldırım, İsmail Sağır ve Erhan Timuroğlu, 39 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık Alparslan Arslan Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, diğer sanıkların olayla ilgilerinin bulunmadığını söylemiş, “Türkiye’de şeriatın ilan edilmesini istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıntılar geliyor...



