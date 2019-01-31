Dar burun sendromu nedir ?

Birçok hasta burundan nefes alma sorunu yaşıyor ve bu nedenle ameliyat oluyor. Ancak bazı hastalar, ameliyat sonrası nefes alma probleminin hala devam etmesinden yakınıyor. Belki de bu yazıyı okumaya başladığınızda ‘’yahu bu problemin aynısını ben de yaşıyorum!’’ diye düşüneceksiniz ve yazıyı okumaya devam ettikçe problemin asıl kaynağını detayları ile öğrenmiş olacaksınız. Burundan nefes alamamanın temel sebebinin genellikle burun kıkırdağındaki eğrilik olduğu sanılmaktadır. Ancak nefes alma sorununun birçok nedeni daha vardır. Bu nedenlerden biri de; çok fazla konuşulmayan hatta bilinmeyen, dar burun sendromudur. Dar burun sendromu, hastaların nefes almasını zorlaştıran, burunda akıntı, tıkanıklık gibi sorunlara neden olan, hayat kalitesini düşüren ve hastaların psikolojilerini olumsuz yönde etkileyen yapısal bir bozukluktur. Genetik nedenlerle doğuştan var olan ya da estetik operasyon sonrasında oluşan bu sorun, insanların günlük hayatını olumsuz yönde etkiler. HAYAT BOYU NEZLEYMİŞ GİBİ GEZMEYİN

Burun darlıkları; burnun üst, orta ve uç kısmında farklı şekillerde görülür. Özellikle orta ve alt kısımlardaki darlıklar ciddi burun tıkanıklıklarına neden olmaktadır. Dar burun problemi, genetik nedenlerden kaynaklanabilir. Yani burnumuz doğuştan olması gerekenden daha dar şekilde kemikleşmiş olabilir. Böylece burun içindeki hava kanalı en küçük tıkanmalara karşı bile çok hassas hale gelir. Normal insanların basitçe geçirdiği nezle grip gibi hastalıklar, bu hastalar için kabusa dönüşebilir. Hatta hayat boyu sanki nezleymiş gibi burnu tıkalı şekilde yaşayabilirler. Bu durum bademcik enfeksiyonları, farenjit ve sinüzit gibi birçok sağlık sorununa da yol açar. UNUTMAYIN BURNUNUZUN DIŞTAN BAKILDIĞINDA BÜYÜK OLMASI İÇERİSİNİN VE KEMİK YAPILARININ DAR OLMADIĞI ANLAMINA GELMEZ. Ayrıca dar burun sendromu, başarısız geçen burun estetiği ameliyatları sırasında burnun yapısal kıkırdaklarının gereğinden fazla çıkarılmasından da kaynaklanabilir. Bu nedenle her türlü burun ameliyatı öncesinde detaylı şekilde burun içi endoskopik muayenesinin yapılması, hatta gerektiği durumlarda tomografi çekilmesi, hastaların tecrübeli bir burun cerrahı tarafından takip edilmesi tedavinin planlaması ve yapılacak ameliyatın başarısı açısından çok önemlidir. Yapılan tüm ön testlerin sonucunda kıkırdak-kemik yapıların anatomik özelliklerinin yanı sıra, burun etlerinin boyutları ve daha önemlisi de burundaki darlığın nerede olduğu saptanır ve gerekli ameliyat gerçekleştirilebilir.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR? İnsanlar yüzlerine baktıkları zaman burunlarının sadece dış kısmını görürler. Oysaki burnun dışarıdan görülemeyen ve aslında çoğunlukla fonksiyonları gerçekleştiren bir de iç kısmı vardır. Dolayısıyla burun dışarıdan ne kadar büyük olursa olsun, burnun iç kısmı, yani çalışan kısmı küçük ise çok iyi nefes almak mümkün olmaz. Önemli olan burnun dış kısmının boyutu değil, iç kısmındaki boşlukların yeterli büyüklükte olmasıdır. Tedavi kısmında genellikle burun içindeki eğrilikler çok önemsendiğinden, burnun daha derindeki iç kısımları gözden kaçırılmakta. Sorunun sadece kıkırdak eğriliğinden kaynaklanmadığını anlayabilmek için burnun iç kısmını farklı bir gözle değerlendirmek gerekir. DAR BURUN AMELİYATI KLASİK BURUN AMELİYATINDAN FARKLI MIDIR? EVET Geleneksel burun ameliyatlarında, burnun direğini oluşturan kemik ve kıkırdaktaki eğriliklerin düzeltilmesi işlemi uygulanır. Dar burun ameliyatlarında ise bundan farklı olarak, burnun içerisinde, sağ ve solda bulunan deliklerin genişleterek, burnun hava kapasitesi artırılmaya çalışılır. Ameliyat sırasında burun içinde yapılacak kesiler ile bu kemik dokular genişletilerek burun hava pasajı genişletilmiş olur.