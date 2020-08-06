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Darbe girişiminde İstanbul'da alçak uçuş yapan pilota müebbet hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2020 17:45 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde Balıkesir 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan F-16 ile İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan eski pilot üsteğmen Aykut Yüce’nin yargılanmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti eski pilot üsteğmen Aykut Yüce’ye müebbet hapis cezası verdi.

Darbe girişiminde İstanbul'da alçak uçuş yapan pilota müebbet hapis

Balıkesir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuklu sanık Eski Pilot üsteğmen Aykut Yüce, yakınları ve avukatları katıldı. Tutuklu Sanık Yüce duruşmada yaptığı savunmada emirlere uyduğu gerekçesini öne sürerek beraatini istedi. İddia makamı ise sanığın FETÖ’nün darbeye teşebbüs eylemine iştirak etme kastını ortaya koyduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti de iddia ve savunma makamlarını dinleyerek sanık hakkındaki kararını açıkladı. Mahkeme heyeti sanığın “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti daha sonra ağırlaştırılmış müebbet cezasını müebbet hapse çevirdi.

İHA

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