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Darbe girişimini ihbar eden subay hakkında takipsizlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 12:55 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz 2016'da öğle saatlerinde MİT'e giderek darbe girişimine ilişkin ihbarda bulunan subay hakkında takipsizlik kararı verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016'da öğle saatlerinde MİT'e giderek teşebbüse ilişkin ihbarda bulunan O.K. hakkında takipsizlik kararı verilmesini kararlaştırdı.

Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararda, O.K. hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

O.K'nin "FETÖ üyesi, kurucusu veya yöneticisi olduğuna ve 15 Temmuz 2016'da Ankara'da askeri darbeye katıldığına dair delil bulunmadığı" kaydedilen kararda, "Şüphelinin suç kastı olmadığı anlaşıldığından, unsurları itibarıyla oluşmayan suçlardan hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ ihbar mit takipsizlik

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