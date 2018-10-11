HABER

Darbe sanığı yarbay Genelkurmay'da mahsur kalmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 19:20 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi - Eski kurmay yarbay Özcan Kurt, darbecilerle hareket etmediğini, kendini olayların içinde bulduğunu ve Genelkurmay'da mahsur kaldığını savundu. Sanık Kurt, darbe girişimiyle ilgili ilk bilgileri sabah saatlerinde televizyondan öğrendiğini iddia etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanık eski kurmay yarbay Özcan Kurt savunma yaptı.

Genelkurmay Harekat Başkanlığına 2012'de proje subayı olarak atandığını, 13 Nisan 2016'da nisan atamalarıyla Afganistan'da tabur komutanı olarak görevlendirildiğini ifade eden Kurt, olay günü Genelkurmay'a birliğinden ilişiğini kesip eşyalarını toplamaya gittiğini savundu.

15 Temmuz'da gerekli evrakları temin etmeye çalıştığını ve mesai arkadaşlarıyla vedalaştığını anlatan Kurt, komutanlarının mesaiye kalması yönündeki emri nedeniyle kışlada kaldığını ifade etti.

İşlerini bitirip çıkmaya hazırlandığı sırada silah sesleri duyduğunu ve bahçeye çıktığını dile getiren Kurt, askeri personelin emniyeti sağlamaya çalıştığını gördüğünü, silah seslerinin devam etmesi nedeniyle daha güvenli olduğunu düşündüğü sosyal tesisler bölgesine geçtiğini kaydetti.

O dönem yaşananlar nedeniyle bir terör saldırısı olabileceği düşüncesiyle hareket ettiğini ileri süren Kurt, etrafta gördüğü silahlı askerlerin terör olaylarına müdahale eden personel olduğunu düşündüğünü öne sürdü.

Sanık Kurt, çatışma ortamından çekindiği için silah seslerinin azaldığı bir anda odasına geçtiğini, hedef olmamak için televizyonu ve ışığı açmadığını ileri sürdü. Kurt, askeri hattan eşini arayıp iyi olduğunu söylediğini, amirlerine ise ulaşamadığını iddia etti.

Darbecilerle hareket etmediğini, kendini olayların içinde bulduğunu ve Genelkurmay'da mahsur kaldığını savunan Kurt, darbe girişimiyle ilgili ilk bilgileri sabah saatlerinde televizyondan öğrendiğini savundu.

Kaos ve panik ortamından dolayı kimseye müdahale edemediğini ileri süren Kurt, savunmasına şöyle devam etti:

"O anda kimin darbeci kimin karşı tarafta olduğunu bilemedim. Hakkımda somut delil yok. Yaşananların ne olduğunu anlamaya çalıştım. Olayları terör saldırısı zannettim. Sırf mesaiye kaldığım için tutuklandım."

Eski kurmay yarbay Kurt, o gece kanunsuz hiçbir emir almadığını ve vermediğini, darbe faaliyetlerine katılmadığını, FETÖ mensubu olmadığını savundu.

- "Post travmatik stres altındaydım"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık eski yarbay Özgür Solakoğlu da sosyolog olduğunu, Genelkurmay Başkanlında sosyoloji danışmanı olarak görev yaptığını dile getirdi.

Olay tarihinde önemli bir evrakı arz etmek için mesaiye kaldığını iddia eden Solakoğlu, ilerleyen saatlerde sesleri duyup ne olduğunu merak ettiği için Genelkurmay Başkanlığı girişindeki odasından çıktığını, korumalar da dahil birçok kişiye ne olduğunu sorduğunu ancak darbe girişimine ilişkin bir şey öğrenemediğini söyledi.

Darbecilerle hareket etmediğini, odasının bulunduğu koridordan başka bir yerde bulunmadığını savunan Solakoğlu, saat 02.00 sularında sivil kıyafetlerini giyip kışladan ayrılmak istediğini, 05.00 sularında Genelkurmaydan ayrılabildiğini beyan etti.

"Darbenin başarısız olduğunu anladıktan sonra kışladan ayrıldığı" yönündeki suçlamayı kabul etmeyen Solakoğlu, Genelkurmay'dan ayrıldığı saatlerde halen darbeye yönelik faaliyetlerin sürdüğünü aktardı.

Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandığı yönündeki suçlamaya ilişkin de savunma yapan Solakoğlu, kışladan ayrıldıktan sonra güvenli olacağını düşündüğü komşularının Artvin'in Hopa ilçesindeki yazlığına gittiğini belirtti. Kısa süre burada kaldıktan sonra Ankara'ya dönmek için gittiği otobüs terminalinde yakalandığını öne süren eski kurmay yarbay Solakoğlu, "Yurt dışına kaçma niyetim yoktu. Ankara'ya dönmeyi planlamıştım. Pasaportum ve kimliğim yanımda değildi. Korku ve panik içindeydim. Sağlıklı karar verme sürecinden uzaklaşmıştım. Fiziksel ve ruhsal çöküntü yaşıyordum. Post travmatik stres altındaydım. Hala bazı ilaçları kullanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık Solakoğlu, hakkındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

PARTNERÇOK İDDİALI! Bu sahne sosyal medyayı salladıÇOK İDDİALI! Bu sahne sosyal medyayı salladı
Batman Valisi Deniz: Teröristler 'Öldük, bittik, perişanız' diyorlarBatman Valisi Deniz: Teröristler 'Öldük, bittik, perişanız' diyorlar
Adliye karıştı! Polis örtüye sarıp götürdüAdliye karıştı! Polis örtüye sarıp götürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Genelkurmay çatı" davası 15 Temmuz Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi FETÖ Genelkurmay Başkanlığı

En Çok Okunan Haberler

Korkunç iddia! Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Cidde'de öldürüldü

Korkunç iddia! Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Cidde'de öldürüldü

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

Bir iddia daha! 'Berkay'ın sapkın cinsel ilişkileri var'

Bir iddia daha! 'Berkay'ın sapkın cinsel ilişkileri var'

Arda Turan'ın elindeki silah ateş aldı! Berkay ve Arda Turan arasında neler yaşandı?

Arda Turan'ın elindeki silah ateş aldı! Berkay ve Arda Turan arasında neler yaşandı?

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

İlginizi Çekebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Acılı babadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu mesuliyet size aittir

Acılı babadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu mesuliyet size aittir

Rusya'nın ardından bir açıklama da Türkiye'den: Tamamlandı

Rusya'nın ardından bir açıklama da Türkiye'den: Tamamlandı

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İbrahim Kalın: Suudi Arabistan ile ortak çalışma grubu kurulacak

İbrahim Kalın: Suudi Arabistan ile ortak çalışma grubu kurulacak

Beştepe'deki toplantı sonrası ilk açıklama!

Beştepe'deki toplantı sonrası ilk açıklama!

Adliye karıştı! Polis örtüye sarıp götürdü

Adliye karıştı! Polis örtüye sarıp götürdü

Tekirdağ'da minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Tekirdağ'da minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

TEM'de büyük kaza: Tır ile otobüs çarpıştı! Trafik kilit

TEM'de büyük kaza: Tır ile otobüs çarpıştı! Trafik kilit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.