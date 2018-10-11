Darbe sanığı yarbay Genelkurmay'da mahsur kalmış

İşlerini bitirip çıkmaya hazırlandığı sırada silah sesleri duyduğunu ve bahçeye çıktığını dile getiren Kurt, askeri personelin emniyeti sağlamaya çalıştığını gördüğünü, silah seslerinin devam etmesi nedeniyle daha güvenli olduğunu düşündüğü sosyal tesisler bölgesine geçtiğini kaydetti.

15 Temmuz'da gerekli evrakları temin etmeye çalıştığını ve mesai arkadaşlarıyla vedalaştığını anlatan Kurt, komutanlarının mesaiye kalması yönündeki emri nedeniyle kışlada kaldığını ifade etti.

Genelkurmay Harekat Başkanlığına 2012'de proje subayı olarak atandığını, 13 Nisan 2016'da nisan atamalarıyla Afganistan'da tabur komutanı olarak görevlendirildiğini ifade eden Kurt, olay günü Genelkurmay'a birliğinden ilişiğini kesip eşyalarını toplamaya gittiğini savundu.

O dönem yaşananlar nedeniyle bir terör saldırısı olabileceği düşüncesiyle hareket ettiğini ileri süren Kurt, etrafta gördüğü silahlı askerlerin terör olaylarına müdahale eden personel olduğunu düşündüğünü öne sürdü.

Sanık Kurt, çatışma ortamından çekindiği için silah seslerinin azaldığı bir anda odasına geçtiğini, hedef olmamak için televizyonu ve ışığı açmadığını ileri sürdü. Kurt, askeri hattan eşini arayıp iyi olduğunu söylediğini, amirlerine ise ulaşamadığını iddia etti.

Darbecilerle hareket etmediğini, kendini olayların içinde bulduğunu ve Genelkurmay'da mahsur kaldığını savunan Kurt, darbe girişimiyle ilgili ilk bilgileri sabah saatlerinde televizyondan öğrendiğini savundu.

Kaos ve panik ortamından dolayı kimseye müdahale edemediğini ileri süren Kurt, savunmasına şöyle devam etti:

"O anda kimin darbeci kimin karşı tarafta olduğunu bilemedim. Hakkımda somut delil yok. Yaşananların ne olduğunu anlamaya çalıştım. Olayları terör saldırısı zannettim. Sırf mesaiye kaldığım için tutuklandım."