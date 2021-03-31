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  4. Darbeci eski amirale, Cumhurbaşkanına hakaretten 7 yıl hapis cezası verildi

Darbeci eski amirale, Cumhurbaşkanına hakaretten 7 yıl hapis cezası verildi

31.03.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı’nda darbe girişiminde etkin rol alan eski Tuğamiral Hayrettin İmren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Darbeci eski amirale, Cumhurbaşkanına hakaretten 7 yıl hapis cezası verildi

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı’ndaki eylemler nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hayrettin İmren, Kocaeli 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen hakaret davasının duruşmasına Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada Cumhurbaşkanı avukatı Halit Çokan da hazır bulundu. Hayrettin İmren savunmasında iddianamede isnat edilen suçlamayı kabul etmediğini yazılı savunmalarını mahkemeye ibraz ettiğini, olay günü de Cumhurbaşkanına hakaret içeren bir söz söylemediğini iddia ederek beraatini istedi.

Savcı mütalaasında, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin suç duyurusu üzerine kamu davası açıldığını, mahkemenin 25 Ekim 2018 günü kararında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ederek şeref ve saygınlığını rencide edecek ifadelerde bulunduğunu, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, İmren'in hakaret suçunu alenen işlenmesi nedeniyle 4 yıl 8 ay hapse çarptırdı, eylemini zincirleme olarak gerçekleştirmesi nedeniyle de cezayı 7 yıla çıkardı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
fetö Cumhurbaşkanı

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