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Darbeci general Talu’nun emir subayına FETÖ’den dava açıldı

09.12.2020 17:22 | Son Güncelleme:
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FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimini yöneten sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi eski Korgeneral İlhan Talu’nun emir subayı emekli Albay Hayati İren’in FETÖ ile bağlantısı tespit edildi.

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimini yöneten sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi eski Korgeneral İlhan Talu’nun emir subayı emekli Albay Hayati İren’in FETÖ ile bağlantısı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İren hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında darbeci general Talu’nun emir subayı emekli Albay İren’in de örgütle bağlantısını tespit etti. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan ve gerçekleştirilen operasyonla yakalanan İren, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Başsavcılık, yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak İren hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen ve mahkemece kabul edilen iddianamede, İren’in örgütün mahrem sorumlularıyla ankesörlü ve sabit hatlardan ardışık görüşmeler yaptığının tespit edildiği belirtildi. İren’in 2016-2018 tarihleri arasında Ankara’da EDOK Eğitim Tümen Komutanlığı’nda görev yaptığı, darbe girişimi sırasında Talu’nun emir subayı olduğu ancak o hafta izne çıktığı kaydedildi.
İddianamede İren’in ifadelerine de yer verildi. Kendisini arayan kişilerin birlikte görev yaptığı asker kişiler olduğunu öne süren İren, FETÖ üyesi olmadığını iddia etti. Bazı FETÖ şüphelilerine para gönderdiği tespitine ilişkin ise İren, "Bunlar basit borç alışverişi" dedi.

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