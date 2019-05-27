Darbecileri ele veren ses kayıtları

Darbe için havalanan helikopterlerin Akıncı Üssü'ne gittiğini Caha'ya bildiren Coşkun, olay günü Kara Havacılık kışlasına giden dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak ve beraberindeki askeri heyetin gelişi nedeniyle "planlanan faaliyetin" erken başladığını ifade ediyor.

15 Temmuz akşamı yapıldığı tespit edilen ilk görüşme, sözde konseyde "Kara Kuvvetlerindeki irtibat personeli" olan eski tuğgeneral Erhan Caha ile darbeci helikopter pilotlarını yöneten ve sözde atama listesinde "Kara Havacılık Komutanı" olarak atanan eski tuğgeneral Ünsal Coşkun arasında gerçekleşiyor.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Kara Havacılık Komutanlığı darbe davası dosyasındaki olay gününe ait iki ayrı görüşme kaydı, mahkemede darbeden habersiz olduklarını, yurtta sulh konseyi üyesi olmadıklarını savunan sanıkları ele verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin askeri kanadındaki planlayıcıları ve icracıları olan yurtta sulh konseyi üyeleri arasında geçen telefon görüşmeleri, sanıkların gerçekleri inkar ettiklerini bir kez daha ortaya çıkardı.

FETÖ sanığı Caha'nın, "Planlanan faaliyetleri bekliyoruz." sözlerini kullandığı görüşmede, şu diyalog gerçekleşiyor:

"Caha: Tuğgeneral Erhan.

Coşkun: Tuğgeneral Coşkun.

Caha: He abicim.

Coşkun: Abi kolay gelsin.

Caha: Sağ ol, sağ ol.

Coşkun: Ne yaptınız?

Caha: Helikopterler?

Coşkun: Helikopterler, 10 tane Akıncı'ya geçti. Diğerleri de burada bekliyor onları.

Caha: Çok güzel, çok güzel yani bir faaliyet, planlanan faaliyetleri bekliyoruz.

Coşkun: Evet evet, tabii erken olduğu için...

Caha: Niçin öyle bir şey oldu, senin oraya ekip geldi galiba.

Coşkun: Abi anlamadık ya.

Caha: Bir şey demediler mi?

Coşkun: Dediler.

Caha: Ne dediler?

Coşkun: Baktılar, incelediler. Niye gece uçuşu, şey gece uçuşu var mı, bilmem ne filan diye öyle incelediler, gittiler.

Caha: İyi, hadi kolay gelsin.

Coşkun: Hadi sağ ol sağ ol, görüşürüz abi."

KARA KUVVETLERİNDE CAHA, GENELKURMAY'DA ÖZTÜRK



Darbe girişimi sırasında gerçekleşen ikinci görüşme ise sözde konseyin üyesi olan dönemin Kara Havacılık Komutanlığı kurmay başkanı eski yarbay Mehmet Şahin ile Coşkun arasında yapıldı.