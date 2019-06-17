HABER

Darbeden sonra ilk kez görüntülendi

17.06.2019 09:12 | Son Güncelleme

Sudan'ın devrik lideri Ömer el Beşir Pazar günü, Nisan ayında darbe ile görevden uzaklaştırılmasından beri ilk kez görüntülendi.

Darbeden sonra ilk kez görüntülendi

Beşir, başkent Hartum'daki bir hapishaneden güvenlik güçleri eşliğinde araçla kendisine yöneltilen yolsuzluk suçlamaları dinlemek üzere savcılığa götürüldü.

75 yaşındaki eski devlet başkanının geleneksel beyaz dişdâşe giydiği ve sarık taktığı gözlendi.

Beşir'in yaklaşık 30 yıl süren iktidarı, aylar süren protestoların ardından bir darbeyle son bulmuştu.

Reuters, eski devlet başkanının canlı bir şekilde, gülümseyerek ve güvenlik güçleriyle sohbet ederek savcının ofisine girdiğini, ancak dakikalar sonra kaşları çatık bir şekilde ofisten çıktığını yazdı.

Savcılar, Ömer El Beşir'in evinde 130 milyon doları aşkın nakit para bulunduğunu ve devrik liderin kara para aklama suçlamasından da soruşturulacağını açıklamıştı.

Sudan'ın Darfur bölgesinde savaş suçu işlemekle ve soykırımla suçlanan Beşir'in hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından tutuklama kararı bulunuyor. Beşir bu suçlamaları reddediyor.

2019-06-16T150218Z_1233619670_RC1CE568EE00_RTRMADP_3_SUDAN-BASHIR-COURT

"MÜDAHALENİN ARKASINDAKİLER CEZALANDIRILACAK"

Öte yandan yönetimdeki Geçici Askeri Konsey'in iki numaralı ismi Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagalo, ay başında protestoculara yönelik sert müdahalenin arkasındakilerin cezalandırılacağını duyurdu.

3 Haziran'da Başkent Hartum'da ordu karargahının dışındaki barışçıl oturma eylemine Sudan güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu, protestoculara göre 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Göstericiler sivil yönetime geçilmesi talebinde bulunuyorlardı.

Fransız haber ajansı AFP, Dagalo'nun televizyondan yayınlanan konuşmasında, "Bunu yapanları darağacına götürmek için çok çalışıyoruz" dediğini bildirdi. Dagalo, "Kabahati olan herkesten hesap sorulacak" ifadelerini de kullandı.

Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagalo, Acil Destek Güçleri adı verilen milis güçlerin komutanı.

2019-06-16T150218Z_1233619670_RC1CE568EE00_RTRMADP_3_SUDAN-BASHIR-COURT

Bu milislerin, 2003'te Batı Sudan'daki Darfur krizi sırasında kötü ün salan ve Cancavid adıyla bilinen milislerin devamı olduğu ifade ediliyor.

Aynı zamanda bu milisler, ay başındaki müdahalenin arkasında olmakla suçlanıyorlar.

Şiddet olaylarının ardından, Geçici Askeri Konsey ile göstericilerin temsilcileri arasındaki müzakereler son bulmuştu.

Afrika Birliği de şiddet olaylarının ardından Sudan'ın üyeliğini askıya almıştı.

PARTNERÖlümüne kanka olan ünlülerÖlümüne kanka olan ünlüler
Venezuela’da korkunç kaza! 18 ölüVenezuela’da korkunç kaza! 18 ölü
İsrail'le ilgili skandal iddia!İsrail'le ilgili skandal iddia!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
darbe Sudan ÖMER EL BEŞİR

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Türkiye'yi ekrana kilitleyen program sonrası tarihi kare!

Türkiye'yi ekrana kilitleyen program sonrası tarihi kare!

Sınava giren Aleyna Tilki isyan etti!

Sınava giren Aleyna Tilki isyan etti!

Tarkan'dan kızı Liya ile Babalar Günü paylaşımı

Tarkan'dan kızı Liya ile Babalar Günü paylaşımı

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması

Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Korkunç görüntüler! 7 kilometre yükseldi

Korkunç görüntüler! 7 kilometre yükseldi

Uçakta 'iğrenç' olay! Sosyal medya yıkıldı

Uçakta 'iğrenç' olay! Sosyal medya yıkıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Venezuela’da otobüs şarampole yuvarlandı: 18 ölü

Venezuela’da korkunç kaza! 18 ölü

İsrail'le ilgili skandal iddia! Filistinlilerin evlerini yıkmaya hazırlanıyorlar!

İsrail'le ilgili skandal iddia!

Türkiye'ye karşı harekete geçtiler! Yunanistan'dan skandal talep!

Yunanistan'dan skandal Türkiye talebi!

ABD'den flaş İran açıklaması: Savaş istemiyoruz ama...

ABD'den flaş İran açıklaması: Savaş istemiyoruz ama...

Brezilya'da korku dolu anlar! Yolcu uçağı gövde üzerine indi

Kalkıştan dakikalar sonra...

Norveç'te Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.