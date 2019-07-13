Darbelerin acı tarihi bu müzede anlatılıyor

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında köprüde çekilen fotoğraf ve görüntülerden yola çıkılarak yapılan çalışmada 15 Temmuz gecesi vatandaşların kahramanlığı öne çıkartılıyor.

Darbe ve muhtıraların gazete manşetlerindeki yansımalarının da ziyaretçilere gösterildiği müzede, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde halkın darbecilere karşı direnişi minyatür objelerle canlandırılıyor.

'15 TEMMUZ'DA MİLLETİMİZ 'ARTIK YETER' DEDİ'

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, AA muhabirine, 15 Temmuz'un Türkiye'yi içeriden ve dışarıdan kuşatan bir işgal girişimi olduğunu vurguladı.

Şerefli Türk ordusunun üniformasını giymiş satılmış ruhların milletin vergileriyle alınmış silahları millete doğrulttuğunu hatırlatan Sandıkçı, "Hain darbe girişimiyle ülkemize diz çöktürülmeye çalışılmış fakat aziz milletimiz ferasetiyle bir milletin asıl gücünün tankı, topu, tüfeği değil, imanlı, inançlı evlatları olduğunu göstermiştir. Memleket sevdalısı yürekler selalar ve liderinin çağrısıyla alanlara inerek hain kalkışmaya başkaldırmıştır. O gün savaş uçağına terlik fırlatan, tankların egzozunu gömleklerini yırtarak kapatan ve önüne yatan, göğsünü mermiye siper eden milletimiz 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat darbelerini acı şekilde yaşadığı için darbelere, darbecilere isyan eden anlayışla büyük direnç göstermiştir." dedi.

Türkiye'nin içinden geçtiği zor süreçleri gelecek nesillere aktarmak için Şehit Erol Olçok 15 Temmuz Müzesi'ni kurduklarını belirten Sandıkçı, yaşanılan tüm darbelerin bu müzede canlandırıldığını söyledi.