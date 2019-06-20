"Darbeyi yapanların işini kolaylaştıranlar darbe suçu işlemiştir"

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi sela okuduğu için darbedilen Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi Müezzini Mehmet Kuzgun'un avukatı Zeki Arıtürk, "Bu dava sembol bir dava. Hocamızın susturulmaya çalışılması darbecilerin eylemlerini kolaylaştırmak için yapılan bir fiildir. Bu durumun mahkeme tarafından görüleceğine inancım tamdır. Bu işi sonuna kadar bırakmayacağız." dedi.

Arıtürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müezzin Kuzgun'a darbe girişimi gecesi sela okuması için Ankara'dan talimat geldiğini, selayı okurken de sanıkların saldırısına uğradığını söyledi.

Sanıkların Kuzgun'a yönelik "Neden insanları uyandırıyorsun, insanları neden sokağa dökmek için çalışıyorsun?" şeklinde ifadeler kullandığını dile getiren Arıtürk, "Kamera görüntülerinden de görülüyor, hem cumhurbaşkanımıza hem devlet büyüklerine büyük hakaretlerde bulunuyorlar. Müvekkilimi hem susturuyorlar hem de darbetmeye başlıyorlar." şeklinde konuştu.

Saldırının ana nedeninin darbe teşebbüsüne yardım etmek olduğunu savunan Arıtürk, saldırıya ilişkin süren yargılamada sanıkların kendilerini mağdur göstermeye çalıştıklarını belirtti.