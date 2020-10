Darkside: Çaldıkları parayı hayır kurumlarına bağışlayan 'Robin Hood' bilgisayar korsanları

Darkside bilgisayar korsanlığı grubu görece yeni bir çete, ancak kripto-para piyasası analizleri, bu grubun kurbanlarından haraç aldıklarını teyit ediyor.

Ocak ayında fidye yazılımla sistemleri çökertilen Travelex gibi, büyük saldırıları düzenleyen siber suç gruplarıyla bağlantılı olduklarına yönelik kanıtlar da var.

Korsanların, hayır kurumlarına bağış yapma yöntemi de kolluk kuvvetleri açısından kaygı verici.

Siber suçlular, aralarında Save The Children, Rainforest Vakfı ve She's The First gibi kâr amacı gütmeyen 67 farklı örgütün kullandığı "The Giving Block" adlı ABD merkezli sistem üzerinden bağış yaptılar.

The Giving Block, kendisini "kripto-para bağış kabulü için kâr amacı gütmeyen kurumlara özel çözüm" diye tanımlıyor.

Şirket 2018'de "kripto para milyonerlerinin" Bitcoin ve diğer kripto paralarla "kâr amacı gütmeyen kurumlara yapılan bağışlara verilen büyük vergi teşvikinden yararlanabilmesi için" kurulmuştu.

The Giving Block, BBC'ye yaptığı açıklamada, bu bağışların siber suçlular tarafından yapıldığını bilmediklerini söyledi.