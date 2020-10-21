Darkside: Çaldıkları parayı hayır kurumlarına bağışlayan 'Robin Hood' bilgisayar korsanları

Bir bilgisayar korsanı grubu, çaldıkları parayı hayır kurumlarına bağışladı ve siber suç dünyası uzmanlarını şaşırtan bir ilke imza attı.

Darkside (Karanlık taraf) adlı korsan grubu, şirketlerden milyonlarca dolar çaldıklarını iddia ediyor, dünyayı "daha iyi bir yere dönüştürmek istediklerini" söylüyorlar.

Karanlık webde yapılan bir paylaşımda, korsan çetesi iki hayır kurumuna 10 bin dolarlık Bitcoin bağışladıklarını gösteren faturalar paylaştılar.

Hayır kurumlarından birisi, Children International, parayı kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Korsanların yaptıklarını, hem ahlaki hem de yasal açıdan garip ve tedirgin edici bir hamle olarak görenler var.

13 Ekim tarihli blog paylaşımında, korsanlar fidye yazılım saldırılarıyla sadece büyük, kârlı şirketleri hedef aldıklarını iddia etti. Korsanlar, bu tür saldırılarda, fidye ödenene dek şirket ya da kurumların bilgisayar sistemlerini rehin tutuyorlar.

Korsanlar paylaşımlarında "Bu şirketlerin ödediği paranın bir kısmının hayır kurumlarına gitmesi adil olur. Yaptığımız işin ne kadar kötü olduğunu düşünürseniz düşünün, birilerinin yaşamını değiştirdiğini bildiğimiz için memnunuz. Bugün ilk bağışlarımızı gönderdik" denildi.