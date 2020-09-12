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Darp edilen şahıs, tüfekle geri dönüp 3 kişiyi vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 11:48 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Cide ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada darp edilen şahıs, evinden aldığı tüfekle 3 kişi yaraladı.Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Kalafat Mahallesi’ndeki evine giden H.A, kapı komşuları İlyas K.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada darp edilen şahıs, evinden aldığı tüfekle 3 kişi yaraladı.
Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Kalafat Mahallesi’ndeki evine giden H.A, kapı komşuları İlyas K. ve Sadık K. ile yolda karşılaştı. Aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet olduğu iddia edilen taraflar arasında tartışma cıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A, İlyas K. ve Sadık K. tarafından dövülerek darp edildi. Evine giden H.A, aldığı tüfek ile tekrar geri gelerek İlyas K, Sadık K. ve ismi öğrenilemeyen bir kadını tüfekle vurarak yaraladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan şahıslar, olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekiplerinin ise olayla ilgili incelemesinin devam ettiği belirtildi.

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