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Darp ettiği kadını otomobilden attı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 14:13 | Son Güncelleme

Sultangazi’de bir sürücü, yumrukladığı kadını seyir halindeki otomobilden aşağı attı.

Sultangazi’de bir sürücü, yumrukladığı kadını seyir halindeki otomobilden aşağı attı. Aracın kapısına tutunan genç kadın metrelerce sürüklenerek yaralandı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, Zübeyde Hanım Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobilde bir kadın ile sürücü arasında kavga çıktı. İddiaya göre, sürücü aracın içinde yumrukladığı kadını kapısını açtığı otomobilden aşağı attı. Yere düştükten sonra otomobilin kapısına tutunan genç kadın metrelerce sürüklendi. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kadının araçtan atıldığı ve sürüklendiği görülüyor. Öte yandan dehşete tanık olan çevredeki vatandaşlar genç kadının yardımına koştu. Kadını darp ettikten sonra otomobilden atan şahıs ise olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin yardım etme tekliflerini kabul etmeyen genç kadın nişanlısı olduğunu belirttiği kişiden şikayetçi de olmadı. Kimseye haber vermeyen genç kadının taksiyle uzaklaştığı belirtildi.

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