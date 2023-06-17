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Datça'da damat dehşeti! Kayınvalidesini boğazını keserek öldürdü

17.06.2023 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Datça ilçesinde yaşanan korkunç olayda, bir kişi tartıştığı kayınvalidesinin önce boğazını kesti. Cani damat ardından ise yere yığılan kadına 8 bıçak darbesi vurdu. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Datça'da damat dehşeti! Kayınvalidesini boğazını keserek öldürdü

Olay, Datça ilçesi Kızlan Mahallesi’nde meydana geldi. A.M.T. isimli genç, henüz bilinmeyen bir nedenle kayınvalidesi S. A. ile tartışmaya başladı. Tartışmada A.M.T. eline aldığı bıçakla, kayınvalidesinin boğazını kesti.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cani damat kanlar içinde yere yığılan kayınvalidesine 8 bıçak darbesi vurdu. Yaşanan olayı duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

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Olayın ardından A.M.T. ve eşi Ö.T. yakalanarak gözaltına alındı. Kadının cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Datça

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