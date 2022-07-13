Muğla'nın Datça ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Datça'ya bağlı Mesudiye Mahallesinin Hava Radar mevkinde başlayan yangına müdahalede bulunuluyor. Peki Datça’da kaç dönüm ormanlık alan yandı? Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınında son durum ne? Ayrıntılar haberimizde...

DATÇA'DA KAÇ DÖNÜM ORMANLIK ALAN YANDI?

Datça'da Kızılçam ormanlarında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar ile yangının hızla büyüdüğü, ekiplerin kontrol altına almak için büyük çaba harcadığı aktarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesinin Hava Radar mevkindeki yangına ilişkin edinilen bilgiye göre; 9 helikopter, 5 söndürme uçağı alevleri söndürmek için harekete geçti. Karadan da 20 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ve yüzlerce orman işçisi yangına müdahale ediyor. Öte yandan rüzgarın yangını hızlandırdığı ifade ediliyor.

MUĞLA'NIN DATÇA İLÇESİNDE ORMAN YANGININDA SON DURUM NE?

Datça'daki orman yangınında kuvvetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı aktırıldı. Yangın sebebiyle tedbir amaçlı Datça - Palamutbükü kara yolunun trafiğe kapatıldığı öğrenildi.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban yaptığı açıklamada yangının yerleşim alanlarını tehdit etmediğini belirtti.

Bölgede yoğun bir duman oluştuğunu sözlerine ekleyen Çoban, rüzgarın etkisini göstermeyi sürdürdüğünü buna karşın ekiplerin alevleri kısa sürede kontrol altına almasını temenni ettiklerini dile getirdi.



