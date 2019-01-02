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Datça, yeni yılı badem çiçekleriyle karşıladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 09:24 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesinde erkenci badem ağaçları çiçek açtı.

Datça, yeni yılı badem çiçekleriyle karşıladı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde erkenci badem ağaçları çiçek açtı.
Datça ilçesinde yeni yıl, badem çiçekleriyle beraber geldi. Türkiye'nin pek çok yerinde kara kış hüküm sürerken aralık ayında hava sıcaklığı ortalamasının bölgedeki diğer kentlere göre mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle, yalancı bahara aldanan bazı badem ağaçları, yılın ilk günü beyaza büründü. Kış ortasında çiçek açan badem ağaçlarını görenler gözlerine inanamadı. Datça ilçe merkezine 30 kilometre mesafedeki Yazı Mahallesi'nin Karakulak Mevkii'nde çiçek açan badem ağaçları ilgi odağı oldu.
Datçalı turizmci Ozan Özdemir (42), Türkiye'nin pek çok yeri kar altındayken, ilçede yeni yılı badem çiçekleriyle karşıladıklarını belirterek, "Bu aslında bu sene için bir yanılma ya da farklılık değil. Datça'da yıllardır tekrarlanan bir durumdur. Ben doğma büyüme Datçalıyım. Her yıl bugünlerde badem ağaçları çiçek açar. Tarihleri bilmesek bile badem çiçeklerinin açmasından yeni yılı biliriz. Bu bölgede yıllardır badem ağaçları bu günlerde çiçek açar ve en geç 15 gün sonra, ilk turfanda çağla bademleri de yemiş oluruz diye düşünüyorum" dedi.
Datça'ya 6 yıl önce yerleşen emlakçı Temmuz Özden (32) ise bölgeye yıllardır tatil amacıyla gelip gittiğini belirterek, "O yıllarda, bu mevsimde denize de girerdik. Fakat artık buranın iklimine alışınca, deniz biraz soğuk gelmeye başladı. Datça'da geçen yıl ilk defa Badem Çiçekleri Festivali yapıldı. Her taraf kar yağmış gibi bembeyazdı. Binlerce insan geldi. Bu yıl 9-12 Şubat arasında tekrar yapılacak. Herkesi bunları görmeye bekliyoruz" diye konuştu.

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Datça, yeni yılı badem çiçekleriyle karşıladıDatça, yeni yılı badem çiçekleriyle karşıladıDatça, yeni yılı badem çiçekleriyle karşıladıDatça, yeni yılı badem çiçekleriyle karşıladı

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