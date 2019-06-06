Datça'da 14 kaçak kurtarıldı

DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışırken motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan 14 kaçak, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Olay, salı günü saat 15.30 sıralarında, Datça ilçesi Kalemlik Burnu açıklarında meydana geldi. Sahil Güvenlik ekipleri, içerisinde bir grup kaçağın bulunduğu lastik botun, motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarıyla harekete geçti. Ekipler, botla bölgeye giderek, 7'si Filistin, 5'i Irak ve 2'si Suriye uyruklu toplam 14 kaçağı kurtardı. Kıyıya getirilen 4'ü çocuk, 1'i kadın, 9'u erkek 14 kişi, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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