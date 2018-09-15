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Datça'da, kaderine terk edilmiş eski hükümet binasında temizlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 20:19 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, '15 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde bir grup çevreci, yaklaşık 30 yıldır kullanılmayan, kaderine terk edilmiş eski hükümet binası ve çevresinde temizlik yaptı.

Datça'da, kaderine terk edilmiş eski hükümet binasında temizlik

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, '15 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde bir grup çevreci, yaklaşık 30 yıldır kullanılmayan, kaderine terk edilmiş eski hükümet binası ve çevresinde temizlik yaptı.
Datça'da kısa süre önce 'Kirlilik Avcıları' adı altında sosyal medyada örgütlenen grup üyeleri, yaklaşık 1 saat içerisinde, eski hükümet binası ve çevresinden çuvallar dolusu çöp topladı. İskele Mahallesi Esenada Mevkiinde, deniz kenarında bulunan ve mülkiyeti hazineye ait olan iki katlı eski hükümet binası, 1988 yılında boşaltıldıktan sonra iki kez yenileme ve tadilat çalışması yapılmasına rağmen bir daha kullanılmamıştı. Kirlilik Avcıları, yıllar sonra içinde ve çevresinde biriken çöp dağlarını temizledikleri eski hükümet binasının, etnografya müzesi olarak hizmete açılmasını istedi.
Datça Kirlilik Avcıları grubu kurucusu Kubilay Gezer (32), 15 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde, 30 yıldır adeta unutulan eski hükümet binasını temizlemek istediklerini belirterek, "Eski Hükümet binamızın durumu bizleri üzüyor. Burası, Datça'nın en güzel yerlerinden biri olmasına rağmen, ne yazık ki yıllardır atıl duruyor. Eski Hükümet binasının içi ve çevresi adeta mezbelelik haline geldi. Datça Belediyesi ile buranın yeniden halkın hizmetine açılması için girişimlerde bulunacağız. Etnografya müzesi olarak açılmasını istiyoruz. Umarız bu isteğimiz bir an önce yerine getirilir" diye konuştu.

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Datça'da, kaderine terk edilmiş eski hükümet binasında temizlik

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